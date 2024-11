Il risultato decisivo delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti ha rimosso un’importante incertezza per i mercati, che hanno registrato la migliore performance post-elettorale di sempre. La vittoria di Donald Trump, insieme al controllo repubblicano del Senato (e probabilmente anche della Camera dei Rappresentanti), ha portato i mercati a riflettere su come il cambiamento nel bilanciamento del potere potrebbe influenzare l’economia. Sebbene le promesse fatte durante la campagna elettorale non sempre si traducano in politiche concrete, ci sono potenziali implicazioni per i mercati derivanti da un possibile aumento della crescita economica, grazie a riduzioni fiscali e deregulation. Tuttavia, temi come i dazi doganali e l’aumento del debito potrebbero spingere i tassi di interesse verso l’alto e pressare i mercati obbligazionari. Quali prospettive per i mercati finanziari americani dopo l’elezione di Trump?

La Federal Reserve ha tagliato per la seconda volta nel 2024 i tassi

La Federal Reserve ha tagliato i tassi per la seconda volta in questo ciclo, portandoli nella fascia 4,5-4,75%. Sebbene la Fed continui a considerare la sua politica come restrittiva, la forte crescita economica e la possibilità di politiche fiscali più espansive l’anno prossimo potrebbero portare la Fed a rallentare il ciclo di abbassamento dei tassi. Anche se i mercati ora prevedono un ciclo di riduzioni dei tassi più graduale rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Quali prospettive per i mercati finanziari americani dopo l’elezione di Trump? I fondamentali economici rimangono favorevoli

L’economia ha continuato a sorprendere positivamente, mantenendo una crescita sopra la media, sostenuta da una spesa dei consumatori robusta. Sebbene si preveda una moderata rallentamento, i principali indicatori economici, come l’aumento dei redditi, l’occupazione stabile e la crescita dei prestiti, continuano a supportare una visione positiva per i mercati azionari. Le previsioni di crescita degli utili per l’S&P 500 sono in forte aumento, con una crescita stimata del 9% nel 2024 e del 14% nel 2025.

La possibilità di riduzioni fiscali (sia per le persone che per le imprese) e di deregulation potrebbe incentivare ulteriormente la crescita. Specialmente per le aziende domestiche, cicliche e a piccola capitalizzazione, che hanno visto un incremento dei prezzi dopo le elezioni. Il settore finanziario, in particolare, ha beneficiato di queste aspettative, con le banche regionali che sono salite del 10% grazie all’aspettativa di una minore regolamentazione e di un ambiente più favorevole per le fusioni e acquisizioni.

Tuttavia, l’ampliamento del deficit e l’aumento del debito pubblico sono preoccupazioni reali. Estendere i tagli fiscali esistenti potrebbe aumentare i deficit di quasi 5 trilioni di dollari entro il 2034, aggravando il debito pubblico, che già si attesta intorno al 100% del PIL. Inoltre, l’introduzione di tariffe doganali e politiche più aggressive sull’immigrazione potrebbero causare un’accelerazione dell’inflazione e un innalzamento dei tassi di interesse, con il rischio di indebolire il mercato obbligazionario.

In risposta alle preoccupazioni legate all’inflazione, i titoli di stato sono stati sotto pressione. Il rendimento dei Treasury a 10 anni che è salito ai massimi da quattro mesi, per poi ritirarsi dopo la riunione della Fed. La politica monetaria della Fed continuerà a influenzare i tassi di interesse, con le aspettative di ulteriori riduzioni dei tassi, ma in modo più graduale rispetto alle previsioni precedenti, dato il contesto di crescita economica e inflazione più alta.

Il supporto dei fondamentali all’economia e ai mercati è comunque forte. Nonostante le incertezze politiche, i mercati azionari continuano a beneficiare di utili aziendali in crescita e di un’economia che, pur rallentando moderatamente, rimane solida. Gli investitori possono trarre vantaggio da una strategia di portafoglio ben diversificata, senza reagire eccessivamente ai cambiamenti politici immediati. I settori che potrebbero beneficiare di politiche fiscali pro-crescita includono i titoli a piccola e media capitalizzazione e il settore industriale. Le azioni dei mercati sviluppati internazionali, invece, potrebbero essere penalizzate dai dazi e dalla forza del dollaro.

Lo stato e le prospettive per il mercato obbligazionario

Dal punto di vista obbligazionario, l’aumento dei rendimenti potrebbe rappresentare un’opportunità per estendere la durata dei portafogli a reddito fisso, approfittando dei tassi più elevati prima di un possibile abbassamento dei tassi di interesse. Sebbene i tassi possano scendere più lentamente se l’inflazione dovesse persistere, i rendimenti attuali sono considerati attraenti, offrendo una buona opportunità per gli investitori obbligazionari.

In conclusione, la situazione post-elettorale offre una visione positiva per i mercati azionari. Tuttavia, la crescente preoccupazione per l’inflazione e il debito potrebbe creare sfide per i mercati obbligazionari. Per gli investitori, l’importante sarà mantenere una visione di lungo periodo, concentrandosi sui fondamentali economici piuttosto che reagire solo ai cambiamenti politici a breve termine. La diversificazione del portafoglio rimane essenziale per affrontare le incertezze future e per raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine.

Quali prospettive per i mercati finanziari americani dopo l’elezione di Trump? Le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana appena conclusasi ha registrato il maggiore rialzo da oltre un anno a questa parte. Le quotazioni, quindi, accelerano con decisione al rialzo che potrebbe svilupparsi secondo lo schema mostrato in figura.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5.712,24 potrebbe favorire un’inversione ribassista. I rialzisti, invece, potrebbero ulteriormente accelerare nel caso di chiusure settimanali superiori a 6.078,58.

Lettura consigliata

Le Borse europee stentano mentre Wall Street corre: le azioni che si sono distinte a Piazza Affari