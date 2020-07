Quali dati servono per fare un bonifico bancario e come si procede ad eseguire l’operazione senza errori? In questo articolo gli esperti di Proiezionidiborsa vi illustreranno la guida completa per ordinare un bonifico bancario.

Dove posso eseguire un bonifico?

Il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consiste nel trasferimento di denaro verso il conto corrente di un destinatario. La persona che lo esegue, chiamata anche ordinante, è quella che acconsente affinché la banca porti a termine l’operazione che si richiede. Solitamente, non è necessario che l’ordinante possegga un conto corrente per ordinare un bonifico. Gli istituti di credito, infatti, consentono di eseguire un bonifico anche recandosi allo sportello della filiale. Un aspetto che non si deve trascurare in questo caso, però, è il costo dell’operazione. Un bonifico che comporta il trasferimento da un conto ad un altro tramite home banking, solitamente ha costi nettamente inferiori al bonifico presso sportello. Una volta che il risparmiatore ha scelto la modalità attraverso la quale effettuare l’operazione, vediamo quali dati servono per fare un bonifico bancario correttamente.

L’elenco dei dati utili all’esecuzione di un bonifico

Iniziamo col dire che i primi dati utili sono quelli che riguardano il beneficiario. Di quest’ultimo si deve possedere:

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

a) nome del beneficiario;

b) cognome del beneficiario;

c) codice IBAN del conto corrente del beneficiario;

d) codice BIC o SWIFT (questo dato serve solo se il bonifico si deve eseguire presso un conto corrente estero) del conto del beneficiario;

e) causale del bonifico: si tratta di una breve descrizione della ragione del trasferimento del denaro. Ad esempio, potrebbe trattarsi del pagamento di un bene o servizio, di una donazione o altro. Per evitare possibili controlli fiscali, è bene che si ponga molta attenzione all’inserimento della causale seguendo le indicazioni presenti qui.

Nella misura in cui si è in possesso di questi dati, si avrà a disposizione tutto quello che serve conoscere sul beneficiario. Per quanto riguarda l’ordinante, cioè la persona che invia il denaro, si dovrà sapere: nome, cognome e indirizzo dell’ordinante. Nel caso in cui si operi per conto terzi, cioè si esegua un bonifico per conto di un parente o un amico, allora si dovrà specificare questo aspetto. In questo caso, è importante dichiarare che si opera per conto terzi secondo quanto dispone l’art. 1180 del Codice civile. Ecco quali dati servono per fare un bonifico bancario in maniera corretta e puntuale.