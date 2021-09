Qual è il più conveniente e quale quello che potrebbe salire di più rispetto all’altro? Questa è spesso la domanda che si fanno gli investitori quando decidono di scommettere su un determinato settore e vogliono scegliere il titolo che potrebbe performare meglio. Quale titolo comprare fra Buzzi Unicem, Caltagirone e Cementir? Oggi analizziamo attraverso un sommario studio dei fondamentali e dei grafici, queste 3 società quotate a Piazza Affari che operano nel settore del cemento e delle costruzioni.

Facciamo prima una premessa sul Ftse Mib Future.

Fino a quando reggerà a rialzo il supporto di 25.885, saranno possibili rialzi verso 26.680 in prima battuta e poi 27.500 da raggiungere per/entro il 5 ottobre di quest’anno.

Torniamo al nostro argomento principale.

Bussi Unicem capitalizza 4,3 miliardi di euro.

Caltagirone, 522,5 milioni di euro.

Cementir, 1,5 miliardi di euro.

Quale titolo comprare fra Buzzi Unicem, Caltagirone e Cementir?

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 22,27 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 18,673 ed il massimo a 24,06. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 21,59, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 24,50 e poi 31,25 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 21,98. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 40 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (16 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 27,89.

Il titolo Caltagirone ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 4,35 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,84 ed il massimo a 4,46. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,02, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,86 e 5,35 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 4,18. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 10 euro per azione. Non leggiamo in circolazione raccomandazioni di altri analisti.

Il titolo Cementir ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 9,42 euro. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,50 ed il massimo a 9,98. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 9,04, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 9,98 e 11,50/12,89 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 9,35. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 12 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (5 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 11,20.

Giudizio

I titoli analizzati sembrano presentare ottimi fondamentali e potrebbero riservare sorprese positive ai loro azionisti di medio lungo termine. Il nostro giudizio è molto positivo anche se nel breve termine (per 1/4 settimane) è possibile una fase di assestamento/laterale in quanto gli oscillatori grafici sono in ipercomprato.