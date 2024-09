Quale direzione prenderanno ora i mercati azionari? Cosa farà oggi la FED?

Stasera deciderà la FED sui tassi di interesse. Appare quasi scontato, secondo gli analisti, che anche la Banca centrale americana inizierà a seguire la strada tracciata dalla BCE. Importante comunque, sarà l’outlook tracciato per i prossimi mesi. Quale direzione prenderanno ora i mercati azionari?

Puntare sul settore immobiliare? La view di Nuveen

L’aspettativa di vita globale sta aumentando, condizionando significativamente la demografia e le richieste immobiliari. La popolazione anziana (over 65) cresce costantemente, mentre in alcuni Paesi, tra cui Europa, Giappone e Cina, la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è in calo o stagnante. Questi cambiamenti sollevano interrogativi fondamentali su come adattare il mercato immobiliare alle nuove esigenze.

Dal 2000, la popolazione mondiale è aumentata del 26%, con un’aspettativa di vita media salita da 66,8 a 73,1 anni tra il 2000 e il 2019. Entro il 2065, si prevede che in Giappone il 25% della popolazione sarà over 65. In contrapposizione, alcune regioni, come l’India e l’Africa, registrano una crescita demografica grazie a tassi di natalità elevati. Queste dinamiche demografiche faranno sì che la domanda di immobili si trasformi radicalmente in diverse regioni, specialmente nei Paesi dove la popolazione anziana supererà quella attiva.

I fattori che potrebbero essere determinanti

L’invecchiamento della popolazione influenzerà anche gli investimenti immobiliari, in particolare in tre aree chiave. Innanzitutto, la fornitura di strutture per l’assistenza agli anziani si presenta come un’opportunità, poiché la domanda supera già l’offerta. Inoltre, si prospettano opportunità di ristrutturazione degli immobili attuali, come uffici, in luoghi che hanno visto un calo della forza lavoro, per convertirli in spazi adatti all’assistenza agli anziani. Queste strutture potrebbero integrare servizi essenziali come negozi alimentari e strutture sanitarie, creando così contesti urbanistici più adatti per la popolazione anziana.

Infine, oltre al settore residenziale, anche l’assistenza sanitaria avrà un crescente bisogno di investimenti. In particolare, c’è un trend crescente verso cure ambulatoriali, meno costose e più comode rispetto ai ricoveri ospedalieri. Negli Stati Uniti, ad esempio, gli over 65 spendono tre volte di più in assistenza sanitaria rispetto ai più giovani. Questo contributo demografico, abbinato a un’occupazione elevata nelle strutture mediche, suggerisce che gli investimenti nel settore sanitario cresceranno, rappresentando un’opportunità non solo per gli USA ma anche per altre nazioni.

In conclusione, il settore immobiliare deve adattarsi a un contesto in evoluzione, supportato da investimenti privati, per rispondere alle sfide e alle opportunità rappresentate dall’invecchiamento della popolazione.

UBP: si avvicinano le elezioni americane. Chi vincerà?

l secondo dibattito tra i candidati alle Presidenziali 2024 ha rappresentato un’importante occasione per la vicepresidente Kamala Harris, poiché le ha permesso di recuperare slancio dopo un periodo di difficoltà. Durante il dibattito, Harris è riuscita a ridurre l’ex presidente Donald Trump a una versione caricaturale di se stesso, costringendolo a basarsi su narrazioni marginali provenienti dai social media, mentre ha bloccato la sua capacità di affrontare argomenti in cui era tradizionalmente forte, come economia e immigrazione.

Questo ribaltamento di situazioni ha avuto effetti immediati sui mercati delle scommesse, con la probabilità di vittoria di Trump che è scesa dal 52% al 50-50, un dato significativo rispetto all’aumento che aveva registrato dopo il dibattito di giugno con Biden. Anche i mercati finanziari hanno risentito della situazione; i rendimenti dei Treasury sono calati e il dollaro ha subito pressioni. Le due parti politiche si stanno preparando a mobilitare i loro elettori, poiché il numero di voti alle presidenziali del 2024 potrebbe superare i 160 milioni. Trump ha ampliato la sua base dal 2016 e potrebbe raccogliere fino a 75 milioni di voti, costringendo i Democratici a evitare cali di affluenza simili a quelli del 2016. Per gli investitori, la reazione dei mercati sottolinea l’importanza di strategie di gestione del rischio, con suggerimenti di privilegiare oro, hedge fund e titoli azionari di qualità per affrontare la volatilità attesa.