Puntare sull’Oro con 2 Gold-Backed Stablecoin iconiche che piacciono anche agli investitori inesperti

L’Oro è tornato recentemente protagonista, con un rialzo intorno ai 2.800 dollari e molto vicino alla soglia psicologica di 3mila dollari all’oncia. Oltre ad acquistare l’oro fisico, è possibile optare per forme di investimento alternative, che tra l’altro stanno diventando sempre più popolari anche in Italia. Parliamo nello specifico degli Stablecoin garantiti dall’oro fisico.

Come sappiamo, l’Oro è l’investimento che da sempre offre l’opportunità di accumulare e poi trasmettere la propria ricchezza. A differenza di monete, beni, carta moneta flat o altri asset, il prezioso metallo ha mantenuto sempre il suo valore, praticamente nei secoli. Oggi possiamo decidere di investire sfruttando numerose opzioni. In questo articolo ci soffermiamo sugli Stablecoin, che sono criptovalute meno volatili di altre, e in particolar modo di 2 Gold-Backed Stablecoin che invogliano ad ampliare il portafoglio.

Cosa sono le Stablecoin e perché vantano sempre più popolarità

Il nome Stablecoin anticipa già la tipologia di queste criptovalute. A differenza di altri token, piuttosto volatili, la stabilità viene garantita e costruita negli asset stessi. Infatti esistono diversi tipi di Stablecoin, supportate da valute fiat, da criptovalute o da materie prime, come nel caso dell’Oro. Esistono anche le Stablecoin Algoritmiche, ma si tratta di token più rischiosi per i quali serve molta esperienza e quindi sono utilizzate da investitori di nicchia, se così possiamo dire.

Sono numerosi i vantaggi delle Stablecoin, e sintetizzando possiamo menzionare:

velocità di transazione, soprattutto negli exchange internazionali

possibilità di scambiare denaro istantaneamente in tutto il mondo

presenza su molteplici piattaforme user-friendly

commissioni economiche.

Naturalmente, come tutti gli strumenti finanziari, anche le Stablecoin presentano dei “contro”, come ad esempio il cosiddetto de-pegging, causato da un’imprevedibile fluttuazione dei prezzi.

2 Gold-Backed Stablecoin come alternativa per investire in Oro in modo facile e sicuro

Investire in Oro significa sì, ampliare il portafoglio, ma anche tutelarsi da volatilità e rischi innescati da correlazioni tra il metallo prezioso e altri strumenti. Gli esperti consigliano di creare una diversificazione proprio per ammortizzare meglio detti rischi, e per farlo si può combinare l’investimento in Oro con altre criptovalute, azioni o obbligazioni. Esistono due Stablecoin legate all’oro che possono rappresentare un’ottima alternativa all’acquisto di lingotti fisici.

La prima è Tether Gold (XAUt), un token che innanzitutto è facilmente riscattabile in oro fisico qualora lo si ritenga opportuno. Utilizzando le Blockchain l’investitore ha la sicurezza di una transazione trasparente e sempre verificabile. Si può investire in XAUt a partire da 1 centesimo, cosa ovviamente impossibile con altri strumenti o con l’oro fisico.

Troviamo poi la Stablecoin Pax Gold (PAXG), anch’essa riscattabile in oro fisico che è conservato nei caveau della Brink o nel caveau LBMA a Londra e non ci sono commissioni per la custodia; l’importo minimo di acquisto è di 0,01 troy-once.

Entrambe le Stablecoin offrono dunque una buona opzione rispetto agli ETF o ai futures e ovviamente all’Oro fisico.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.