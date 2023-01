Problemi di cuore per Sagittario e Gemelli, vediamo cosa ci riserva l’oroscopo della settimana

Venere in opposizione crea problemi non solo al segno della Vergine. Qualche problemino di cuore è dietro l’angolo e le discussioni non mancheranno. E tu di che segno sei?

Saltano gli equilibri e ogni pretesto è buono per discutere. Quante volte ci sarà capitato di vivere situazioni del genere in cui tutto sembra andare male? Sul lavoro, in amore e anche nella vita di tutti i giorni succede di svegliarsi con la luna storta. A volte la colpa è delle stelle che influenzano il nostro umore e questa settimana tocca a ben 3 segni. Vediamo cosa dice l’oroscopo e cosa dobbiamo aspettarci.

Problemi di cuore per Sagittario e Gemelli per colpa di Venere in opposizione

Con Venere in Pesci e opposta al suo segno, Vergine, questa settimana si prospetta piuttosto complessa. La posizione di questo Pianeta riesce ad influenzare anche il Sagittario che ha la Luna opposta. Questa combinazione di eventi rende i nati sotto questo segno un po’ irritabili e li fa scattare per tutto. Davanti alle avversità c’è sempre il modo di affrontarle, ma questa settimana gli ostacoli sembrano insormontabili. Aspettiamo il prossimo weekend per avere un po’ di respiro e nel frattempo evitiamo di discutere con il partner.

Situazione leggermente diversa per i Gemelli, che al contrario hanno almeno la Luna in congiunzione. L’influenza di Venere si può contrastare, grazie alla carica e all’energia che avranno a inizio settimana. Se nel campo finanziario e lavorativo da lunedì si comincia bene, non è lo stesso per quello sentimentale. Qualche problema di cuore, sia per i partner di lunga data che per chi cerca l’anima gemella. Un bel barattolo di gelato vi aiuterà a consolarvi dopo una discussione accesa.

Cosa dicono le stelle per gli altri segni zodiacali

La Vergine è forse il segno che avrà più filo da torcere, ma entro sabato tutto passerà. Per il resto le stelle sorridono quasi a tutti gli altri segni. Leone e Cancro si riprendono da un paio di mesi non troppo positivi con un grande slancio sul lavoro. Anche lo Scorpione, uno dei segni più ambiziosi, continuerà la scalata verso il successo grazie ad una settimana fortunata. Per finire l’Acquario, segno sempre pieno di energia e progetti, vivrà alla grande il periodo del compleanno. È il momento di organizzare un bel viaggetto in qualche posto mozzafiato per stupire il partner. Non serve spendere cifre esagerate, anche se si è giovani e al verde si può viaggiare con 300 €.

Insomma, anche se ci saranno problemi di cuore per Sagittario e Gemelli, non sarà nulla di irrisolvibile. Per tutti i segni non nominati la settimana procederà normalmente, ma non si escludono belle sorprese. Meglio stare sempre pronti, chissà che l’occasione della vita non venga a bussare alla nostra porta.