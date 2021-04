Al giorno d’oggi siamo portati a considerare quasi la totalità degli oggetti in nostro possesso come di poco valore e sostituibile. È del resto l’epoca del consumismo, e gran parte dei prodotti a nostra disposizione ci aiutano a vedere la realtà in questo modo. Eppure dovremmo alle volte fare un sacrificio e cercare di notare, laddove possibile, le potenzialità nascoste di alcuni elementi. Nel piccolo, anche quello che andremo a vedere tra poco può essere considerato un ottimo esempio. Difatti prima di sbarazzarci del succo di frutta scaduto lasciamolo qualche ora vicino al frigo, ciò che accadrà è straordinario.

Non solo per bere

Il succo di frutta forse più di molti altri rientra nella categoria di cui abbiamo appena parlato. Sono difatti in pochissimi a conoscere utilizzi che lo riguardano che vadano oltre l’ambito alimentare. Eppure, sebbene siano poco conosciuti, alcuni di questi usi si rivelano a dir poco fenomenali. Il motivo è molto più semplice di quanto si possa pensare. Sono estremamente efficaci e risolvono velocemente il problema per cui li mettiamo in pratica. Senza indugiare ancora allora, andiamone a scoprire uno. Dunque prima di sbarazzarci del succo di frutta scaduto lasciamolo qualche ora vicino al frigo, ciò che accadrà è straordinario.

Effetto immediato

Oltre ovviamente all’aroma del frutto che scegliamo a seconda dei nostri gusti, il succo è costituito da due ingredienti principali, ovvero acqua e zucchero. E sono proprio questi i due elementi che, se uniti, si rivelano una trappola perfetta per le fastidiosissime presenze che popolano la cucina. Ovvero insetti e moscerini. Proprio per questo consigliamo, una volta che il succo è ormai scaduto e dunque non più utilizzabile, di versarlo in un bicchiere.

Mettiamo quest’ultimo vicino al frigorifero, luogo di solito maggiormente interessato dai moscerini e dagli insetti della cucina. L’effetto di questo metodo sarà tanto efficace quanto immediato. Come detto questi animaletti sono attirati dallo zucchero, specialmente se unito all’acqua, e di conseguenza finiranno all’interno del bicchiere. Invece di gettare via un alimento scaduto e apparentemente senza più scopi, risolveremo così un problema diffusissimo in questo periodo. Il tutto senza spendere alcun euro aggiuntivo.