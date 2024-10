Prendersi un anno sabbatico e fare il giro del Mondo: ecco quanto potrebbe costare

Prendersi un anno sabbatico e fare il giro del mondo è un sogno per molti, ma è importante sapere quanto potrebbe costare prima di intraprendere un’avventura del genere. I costi di un viaggio del genere variano in base a molteplici fattori, come le destinazioni scelte, il tipo di alloggio, i mezzi di trasporto e il tenore di vita che si desidera mantenere durante l’anno.

Prendersi un anno sabbatico e fare il giro del Mondo: costo del volo

Il primo costo importante è legato ai voli internazionali. Per chi desidera viaggiare in modo organizzato, esistono biglietti “round-the-world” che offrono una certa flessibilità sui voli. Il costo medio di questi biglietti si aggira tra i 2.500 e i 5.000 euro. Tuttavia, scegliendo di prenotare singoli voli low-cost in diverse parti del mondo, si potrebbe ridurre significativamente questo costo, soprattutto se si è disposti a essere flessibili con le date e le destinazioni.

Alloggio

Per l’alloggio, l’opzione più economica è rappresentata dagli ostelli e dal couchsurfing, ma anche piattaforme come Airbnb offrono soluzioni economiche. In media, s soggiornare in ostelli in giro per il mondo può costare dai 10 ai 30 euro a notte, a seconda della regione. In Asia o in America Latina, il costo della vita è decisamente più basso rispetto all’Europa o al Nord America, il che significa che si può risparmiare ulteriormente su vitto e alloggio.

Cibo e trasporti locali

Per quanto riguarda il cibo, se si opta per pasti economici e street food, si possono spendere tra i 5 e i 15 euro al giorno nei Paesi più economici come Thailandia o Perù. Per il trasporto locale, l’utilizzo di mezzi pubblici e autobus a lunga distanza è il modo più economico per spostarsi, con costi che variano molto in base al Paese, ma che restano generalmente contenuti nelle zone meno costose del mondo.

Budget complessivo

Il costo complessivo di un anno sabbatico per fare il giro del mondo può quindi variare enormemente. Secondo una stima media, con uno stile di vita da viaggiatore parsimonioso, si potrebbero spendere tra i 10.000 e i 20.000 euro per l’intero anno. Tuttavia, optando per destinazioni meno costose, soluzioni di alloggio economiche e sfruttando le offerte sui voli, il budget può essere ridotto ulteriormente. Dunque, ecco quanto potrebbe costare prendersi un anno sabbatico e fare il giro del Mondo

Un buon piano e una ricerca attenta possono davvero fare la differenza per rendere questo sogno una realtà senza svuotare il conto in banca.

