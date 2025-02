Poste Italiane record: il dividendo sale del 35%, annunciata la maxi cedola da 1,4 miliardi

Il 2024 è stato un anno più che positivo per Poste Italiane, che ha raggiunto ricavi per 12,6 miliardi di euro, un traguardo che porta l’utile netto a livelli mai ottenuti prima, cioè a 2,01 miliardi di euro.

Tramite la nota del 21 febbraio, il gruppo ha comunicato l’aggiornamento degli obiettivi del Piano Strategico, proponendo un rialzo dei dividendi per il periodo 2024- 2028. Il payout (ossia la quota di utili distribuibile tra gli azionisti) passa dal 65% al 70%.

Per il 2024, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha deciso di distribuire una maxi cedola da 1,4 miliardi di euro, incrementandola di ben il 35% rispetto all’anno precedente. Il successo è dovuto a due importanti elementi: l’aumento dei ricavi del 5% rispetto al 2023 e la distribuzione del dividendo straordinario di 1,5 miliardi di euro, che ha permesso lo svincolo del capitale in eccesso senza incidere sulla solidità patrimoniale.

La cedola sarà staccata lunedì 23 giugno 2025, con pagamento dal 25 giugno. Il dividendo sarà dunque pari a 1,08 euro, considerando l’acconto di 0,33 euro staccato il 18 novembre 2024.

Obiettivi superati con un anticipo di due anni: la soddisfazione di Matteo del Fante

Il superamento degli obiettivi fissati dal Piano Strategico stilato lo scorso anno ha suscitato grande entusiasmo nell’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, che ha sottolineato come il gruppo Poste Italiane sia destinato a confermarsi come una delle realtà più affidabili in Italia, anche in vista della riforma digitale che coinvolgerà i principali servizi offerti agli utenti.

Decisamente soddisfacenti anche i risultati legati al settore “Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione“, che ha registrato un incremento del 2,6% su base annua e ha raggiunto i 3,8 miliardi euro. Allo stesso modo, i ricavi derivanti dai servizi finanziari sono cresciuti del 5,6% su base annua, portandosi a 5,5 miliardi di euro.