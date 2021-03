Risparmiare è un’impresa ardua, ma non impossibile. Ci sono molti meccanismi che possiamo mettere in atto per cercare di tenere da parte qualche soldo. Alcuni suggeriscono di usare complessi metodi di controllo delle spese, altri di vendere oggetti di troppo che abbiamo in casa.

Oggi vedremo invece come cambiare in modo rapido la nostra prospettiva, e riuscire così a mettere da parte un bel po’ di soldi. Possiamo risparmiare tantissimo con questo facile suggerimento usato anche dalle migliori aziende, vediamo quale.

Il concetto di investimento

Quando un’impresa deve decidere come migliorare le sue performance, può mettere in pratica misure per ridurre i costi. Questo, traslato sull’economia domestica, significherebbe ad esempio ridurre gli acquisti di oggetti inutili e sostituire alcuni ingredienti in cucina con altri più convenienti. O ancora, riciclare avanzi di cibo, vestiti, o contenitori di vario tipo.

Ma esiste un concetto importante che noi associamo quasi solo al mondo aziendale, e che invece può essere utilissimo anche per i conti di casa. Stiamo parlando dell’investimento, vediamo come può aiutarci.

Come fare per risparmiare

In un articolo precedente avevamo consigliato l’acquisto di un’affettatrice. La ragione è che, pur spendendo soldi subito, essa ci avrebbe permesso un grande risparmio sul lungo periodo nell’acquisto di affettati. Insomma, un’affettatrice è un vero e proprio investimento.

E questo è il consiglio di cui fare tesoro: a volte è una buona idea spendere soldi subito, per avere poi risparmi nel tempo. L’affettatrice è un esempio perfetto ma possiamo pensare anche a cose più semplici. Pensiamo ad un libro di ricette che consigli come cucinare gli avanzi del cibo. È vero che nell’immediato spendiamo per il libro, ma poi le nostre ricette diventeranno molto più convenienti.

Questo ragionamento vale anche per gli oggetti di qualità: se compriamo un mobile o un elettrodomestico buono, esso durerà a lungo. E così ci risparmieremo un sacco di spese per le riparazioni o per comprarne uno nuovo dopo poco tempo.

Possiamo risparmiare tantissimo con questo facile suggerimento usato anche dalle migliori aziende: gli investimenti sono una cosa buona, sfruttiamoli a nostro vantaggio.