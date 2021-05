Il geranio è una pianta ornamentale semplice e facile da curare. Nonostante la sua semplicità è capace di abbellire e colorare ogni balcone. In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come curare al meglio queste piante (consultare qui). Nonostante sia una pianta decisamente forte è necessario prestare attenzione ad alcune problematiche che potrebbe sviluppare.

Una di queste è legata ad un parassita molto fastidioso conosciuto come “farfallina del geranio”.

Parassita

Questa farfallina, proveniente dal Sud Africa, si è diffusa velocemente in tutta Italia. Di dimensioni ridotte è, però, in grado tramite le sue larve di uccidere la nostra pianta di geranio. Infatti, tenderà a deporre le uova sulle foglie e sui germogli dei gerani e comincerà a creare i primi problemi verso il mese di maggio. Accorgersene non è difficile, infatti si noterà un fermo nella fioritura con boccioli che non schiudono e piccoli fori sulle foglie.

Con il passare del tempo le foglie da rosicchiate diventeranno scure e necrotiche. A questo punto, osservando la pianta, sarà semplice individuare le larve della farfalla ed eliminarle prima che causino ulteriori danni. Se non si interverrà velocemente, infatti, questi insetti si inseriranno nel fusto del geranio e lo uccideranno.

Per prevenire il problema sarà necessario fare attenzione alla pianta e, verso marzo, potare i rami colpiti dagli insetti. Da maggio in poi sarà importante cercare di eliminare le uova e i bruchi visibili.

Nel caso si utilizzino insetticidi chimici, si consiglia, invece, di seguire le istruzioni sulla confezione.

Pochi sanno che per gerani sani e rigogliosi a costo zero basta questo incredibile rimedio naturale

Per eliminare le larve utilizzando metodi naturali è possibile creare un vero e proprio frullato di peperoncino. Prendere tre spicchi di peperoncino e frullarli insieme a tre bicchieri di acqua. Lasciare il composto a riposo per un giorno e, dopo averlo inserito in uno spruzzino, spruzzarlo sui gerani. In alternativa, sarà possibile creare un decotto all’aglio.

Un altro metodo naturale ma leggermente più macchinoso prevede l’utilizzo di un batterio, il Bacillus thuringiensis, acquistabile nei negozi specializzati. Questo bacillo è in grado di produrre una sostanza capace di sconfiggere questi parassiti e di tenere lontano le zanzare.

Inoltre, sarà possibile utilizzare l’olio di neem.

Ecco perché pochi sanno che per gerani sani e rigogliosi a costo zero basta questo incredibile rimedio naturale.