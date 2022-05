Sicuramente pochi argomenti come lo stress sono sulla bocca di tutti noi quotidianamente. Qualcuno l’aveva anche definito “il male del secolo”, anche se continuando così, potrebbe essere in buona compagnia. Sta di fatto che, secondo le più recenti statistiche, almeno 1 italiano adulto su 3 avrebbe dichiarato di soffrire di ansia e stress. Con notevoli ripercussioni in ambito lavorativo, familiare e sociale. Quello stress, che se non curato, come ricordano gli esperti, potrebbe sfociare nell’ansia e soprattutto nell’esaurimento nervoso e nella depressione. Mali che attanagliano sempre più italiani, compresi quelli che non si rendono conto di esserne colpiti. La medicina ha fatto dei passi da gigante e lo stress potrebbe essere combattuto con le ricette e i farmaci che ci prescrive il nostro medico. Ma potrebbero aiutarci anche degli alimenti particolarmente utili al cervello e in grado di favorire la produzione della serotonina.

Una vera e propria miniera d’oro per la salute del cervello

Un recente studio di un’università americana avrebbe dimostrato come la farina d’avena sarebbe un ottimo alleato del nostro cervello. In modo particolare favorirebbe la concentrazione, la memoria e l’applicazione. Un vero e proprio aiuto per tutti coloro che studiano o fanno un lavoro mentalmente usurante. Questo carboidrato complesso, definito anche alimento completo, perché ricco di tantissimi nutrienti. Capace oltretutto di fornire senso di sazietà, impedendo allo stomaco e al cervello di rifugiarsi nella famigerata “fame da stress”.

Pochi sanno che per combattere lo stress e favorire il benessere del cervello potrebbero esserci non solo le medicine ma anche questi 3 alimenti eccezionali

Noci e soprattutto pistacchi non sarebbero solo degli spuntini salutari ed energetici, ma anche degli aiuti per combattere lo stress. Le noci agirebbero similmente alla farina d’avena che abbiamo visto sopra, donando senso di sazietà e avviando una digestione corretta e un metabolismo attivo. Troppi dimenticano che appesantire fegato e intestino con alimenti difficili da digerire potrebbe creare uno stato di insofferenza psicofisica. Secondo molti ricercatori anche i pistacchi avrebbero un’importante valenza per aiutare la produzione della serotonina. Non solo, perché agirebbero positivamente riducendo la costrizione vascolare. Processo che permetterebbe alle arterie di dilatarsi, andando a creare una pressione inferiore sull’attività del cuore. Pochi sanno che per combattere lo stress potrebbero esserci utili anche questi tre alimenti piacevoli da mangiare gli utili per la nostra salute.

