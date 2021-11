Sono molti i rimedi della nonna che ci aiutano nelle piccole cure di tutti i giorni: dal mal di denti al mal di gola. Piccoli trucchetti e segreti tramandati di generazione in generazione. Alle volte basta davvero poco, solitamente è sufficiente qualche classico ingrediente naturale presente in tutte le nostre cucine per prevenire o alleviare i disturbi. Grazie alle nonne apprendiamo come usare frutta, verdura, ortaggi e spezie. Perché la nonna è sempre la nonna, la nostra salvatrice, sa sempre come venirci in aiuto. Ed ecco che i rimedi casalinghi, si configurano come veri e propri toccasana anche se spesso poco conosciuti e poco usati.

Pochi lo sanno ma questo rimedio della nonna ricco di vitamine ci aiuterebbe a proteggere la vista e combattere l’invecchiamento cellulare

E così, dalle cipolle all’aglio, dal rosmarino al prezzemolo, dal basilico alle patate, la natura ci regala veri e proprio “intrugli” e rimedi a portata di mano. Sono davvero tanti gli ingredienti utilizzati dalla nonna per rendere un po’ più semplice la nostra quotidianità. Tra le migliaia di spezie e ortaggi tipicamente utilizzate nelle ricette della nonna, c’è la lattuga.

La lattuga romana, la lattuga cappuccio, o la lattuga iceberg, in Italia, ne esistono davvero di diverse qualità. La lattuga è un ortaggio da foglia che non ha stagionalità, poiché presente tutto l’anno. È ricca di vitamine e sali minerali ed è un elemento rinfrescante.

Tutto fa brodo

Quindi, proprio sfruttando le tante proprietà che la lattuga ci offre, potremmo creare una bevanda ricca di nutrienti per il nostro organismo. Potremmo preparare un decotto, infatti, pochi lo sanno ma questo rimedio della nonna ricco di vitamine ci aiuterebbe a proteggere la vista e combattere l’invecchiamento cellulare. La lattuga infatti sarebbe un alimento ricco di potassio e sodio, oltre che di provitamina del gruppo A e vitamine B e C.

La provitamina A sarebbe indispensabile per il benessere della pelle e per la protezione della vista, la vitamina B proteggerebbe l’apparato cardiovascolare. La vitamina C unita ad altre sostanze antiossidanti, aiuterebbe a combattere l’invecchiamento cellulare.

Quindi, un decotto alla lattuga, sarebbe un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Un rimedio facile e veloce da fare con pochissimi ingredienti.

Infatti, bastano:

200 ml di acqua naturale

1 cespo di lattuga di piccole dimensioni

Preparazione

Laviamo la lattuga e lasciamola qualche minuto a scolare. Tagliamola a pezzi molto piccoli e facciamola bollire in acqua per cinque minuti. Con l’aiuto di un colino, filtriamo la lattuga e lasciamo intiepidire per qualche minuto il decotto. Ora possiamo berlo.

Il decotto di lattuga oltre ad essere un alleato per la nostra vista e per l’invecchiamento cellulare, ci aiuterebbe a riposare meglio. Difatti, l’apporto di fibre e acqua migliorerebbe il transito intestinale e contrasterebbe la ritenzione idrica.

