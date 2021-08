L’Asarina Scandens è una pianta erbacea rampicante o ricadente coltivata come annuale nelle regioni italiane a clima rigido e perenne nelle zone a clima temperato. Appartiene alla famiglia delle Scrophulariaceae e proviene dall’America Centrale.

Si distingue per i suoi lunghi fusti sottili e ramificati, per le foglie cuoriformi e i fiori a trombetta dal delicato colore viola o rosa e dalla gola chiara. Produce anche dei frutti, dalla forma di capsule locolucide che si aprono una volta mature, liberando piccoli semi che in condizioni adatte danno autonomamente vita a nuove piante. È l’ideale per chi ama le rampicanti ma non vuole ripiegare sulle solite note. Infatti, pochi conoscono questa splendida pianta rampicante perfetta per decorare pergolati, muri e panieri sospesi. In quest’ultimo caso bisogna però tenere in conto che mal sopporta i rinvasi e, pertanto, andrà seminata appositamente in piccoli vasetti e così inserita nella composizione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Predilige una posizione soleggiata. Se è esposta all’ombra per troppo tempo, stenta a produrre fiori. Sopporta agevolmente brevi gelate di lievi entità, ma teme molto le escursioni termiche e il freddo eccessivo.

Pochi conoscono questa splendida pianta rampicante perfetta per decorare pergolati, muri e panieri sospesi

Dimensioni

Può raggiungere i tre metri di altezza.

Quando seminarla

Se la si semina a dimora, meglio attendere la primavera, quando il rischio di improvvise gelate è ormai lontano. Se si semina in vaso, già dall’inverno, purché si abbia modo di proteggerla dal freddo. L’importante è ricordare che il suo primo o massimo secondo contenitore dovrà essere quello definitivo. Inoltre, è importante sapere che i suoi tralci hanno un’elevata vitalità, quindi tendono ad arrampicarsi immediatamente alla superficie più vicina.

Terreno

Preferisce un suolo ben drenato, ricco e soffice.

Fioritura

Il periodo di fioritura va da maggio a ottobre, clima permettendo.

Annaffiature

Non teme la siccità, ma ha bisogno di essere regolarmente annaffiata durante il suo ciclo vegetativo, che va da marzo a settembre. Deve essere fatto ogni qual volta che il terreno è asciutto. Discorso diverso per la stagione invernale, durante la quale in linea generale è consigliabile sospendere completamente le annaffiature. Il terreno non deve mai essere zuppo d’acqua, per evitare che la pianta marcisca.

Terriccio

In primavera, la pianta necessita di un concime per piante da fiore ad alto contenuto di azoto e potassio in forma liquida, da diluire in acqua. La somministrazione deve avvenire durante le innaffiature ogni quindici giorni circa.

Non solo l’Asarina: ecco altre rampicanti dall’alto valore decorativo

Chi cerca delle piante per ornare il pergolato, una grata o un muro ha l’imbarazzo della scelta. Se si ritiene che l’Asarina Scandens non sia adatta alle proprie esigenze, eccone tre tra cui scegliere per chi ha poca esperienze nel giardinaggio e un’altra pianta rampicante poco nota, dal nome esotico e il profumo di arancio.