Piovono contratti miliardari su Saipem: quale impatto sul titolo?

Dopo il Qatar arrivano anche dall’Arabia Saudita nuovi contratti

A soli tre giorni dall’annuncio di una commessa da 4 miliardi di dollari ottenuta in Qatar, Saipem ha comunicato di aver siglato un nuovo contratto offshore del valore di circa 2 miliardi di dollari in Arabia Saudita. Questo nuovo progetto rientra nell’ambito di un Long-term agreement con Saudi Aramco, e riguarda lo sviluppo del giacimento di Marjan. L’aggiudicazione di questo contratto da parte del colosso italiano è avvenuta a seguito di una gara e dopo il rispetto delle condizioni preliminari richieste.

Secondo quanto riportato dalla società, il contratto prevede diverse attività chiave. Saipem si occuperà dell’ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di varie strutture, tra cui topside e jacket per piattaforme di testa pozzo, piattaforme di collegamento, flowline rigide, cavi sottomarini compositi e cavi in fibra ottica. Per eseguire queste operazioni, l’azienda impiegherà la propria flotta offshore, che comprende navi di nuova generazione equipaggiate con sistemi di posizionamento dinamico, oltre a tecnologie avanzate di saldatura. Il contratto consolida ulteriormente la presenza di Saipem in Arabia Saudita, rafforzando la collaborazione con Saudi Aramco, già consolidata da precedenti commesse.

Parallelamente, Saipem si è aggiudicata un’importante commessa in Qatar del valore di 4 miliardi di dollari per supportare la produzione del giacimento offshore di gas naturale North Field. Questo progetto prevede lo sviluppo di piattaforme di compressione per garantire la sostenibilità della produzione del giacimento, posizionato al largo della costa nord-orientale del Qatar. Il contratto segue un precedente accordo EPC (Engineering, Procurement, and Construction) firmato nell’ottobre 2022 per il progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes, attualmente in fase di esecuzione.

Nel dettaglio, Saipem sarà responsabile di un contratto EPC offshore per i pacchetti combinati COMP3A e COMP3B. Le attività includono l’ingegneria, la fabbricazione e l’installazione di sei piattaforme, la posa di circa 100 chilometri di condotte sottomarine rigide in lega anticorrosione, cavi compositi e cavi in fibra ottica, oltre ad altre strutture sottomarine. Questi nuovi contratti consolidano la posizione di Saipem nei mercati chiave del Medio Oriente, rafforzando il suo track record e la sua capacità di fornire soluzioni complesse nel settore energetico globale.

Piovono contratti miliardari su Saipem: quale impatto sul titolo? Le reazioni degli analisti

Intermonte ha accolto positivamente la notizia dell’assegnazione del nuovo contratto offshore a Saipem, sottolineando un outlook favorevole per il segmento. La campagna offshore si svolgerà tra il 2026 e il 2028, e il secondo trimestre del 2024 ha già visto una forte raccolta ordini per un totale di 5,1 miliardi di euro, grazie soprattutto ai progetti acquisiti in Angola. Nel primo semestre del 2024, l’acquisizione ordini ha raggiunto 7,1 miliardi di euro, portando l’order intake totale previsto per l’anno a circa 12 miliardi. Intermonte prevede che per l’intero 2024 si possano raggiungere 14,2 miliardi, confermando una raccomandazione positiva con un target price di 3 € per azione.

Anche Equita ritiene che il 2024 sarà un anno di forte raccolta ordini per la divisione E&C offshore di Saipem. Il contratto migliora la visibilità delle previsioni future, con una marginalità attesa in linea con le attività in acque basse. Inoltre, Saipem è in competizione per un altro contratto Epci del valore di oltre 4 miliardi di dollari in Qatar, le cui offerte commerciali sono attese entro la fine dell’anno. Equita ha un giudizio “hold” su Saipem con un target price di 2,25 €.

Mediobanca Research considera il contratto significativo per il già solido portafoglio ordini di Saipem, pari a 30 miliardi di euro, equivalente a 2,3 anni di ricavi futuri. Prevede che i margini del contratto in Qatar saranno probabilmente a doppia cifra bassa e che il progetto sarà completato tra il 2028 e il 2029. Inoltre, insieme al recente contratto da 1 miliardo di dollari in Arabia Saudita, potrebbe portare a una revisione al rialzo delle stime degli ordini per il 2024 a 13,6 miliardi di euro, pur mantenendo un rating “neutrale”.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La settimana in corso potrebbe imprimere una forte svolta rialzista sul grafico di Saipem. Come si vede dal grafico, infatti, la settimana potrebbe chiudere sopra la resistenza in area 1,97 € offrendo un forte segnale di ripresa. In questo caso lo scenario più probabile al rialzo potrebbe essere quello indicato dalla linea tratteggiata.

In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

