Le piante negli appartamenti crescono bene e stanno sempre in bella vista. Sono facili da curare, e sono adatte per chi non ha molto tempo da dedicare.

Esistono piante da fiore coltivate in un semplice vaso con acqua, da esporre nei pressi di una finestra, sul davanzale o su una mensola.

Questi fiori possono vivere e crescere tranquillamente senza il terreno, in un bicchiere e saranno sempre belli.

Ecco le piante da fiore coltivate in un semplice vaso con acqua

Il tulipano

I tulipani non crescono solo tra i prati ma possono essere coltivati in vaso di vetro con bocca larga.

Occorrente

vaso di vetro con bocca larga;

bulbi grandi;

sassolini o perle di vetro;

forbici.

Procurarsi i bulbi in autunno. Mettere le pietre nel vaso e sistemare i bulbi. Versare dell’acqua fino a sfiorare la base dei bulbi.

Mettere il vaso in una stanza soleggiata. Quando le radici inizieranno a crescere verificare che il livello dell’acqua sia sempre lo stesso.

Il Giacinto d’acqua

Il Giacinto d’acqua è una pianta da fiore galleggiante, molto bella e facile da coltivare. Procurarsi un vaso di vetro alto fra i 12 ai 25 centimetri e provvisto di collo stretto.

Bisogna riempire il vaso con l’acqua a circa mezzo centimetro dal collo, inserire poi il bulbo facendo attenzione a far stare a contatto con l’acqua solo la sua base. Posizionare il vaso in un luogo fresco, fino a che le radici non avranno raggiunto i 5 centimetri di lunghezza e che le foglie siano spuntate di almeno tre centimetri dal bulbo. La pianta dovrà essere tenuta al buio. Quando le radici saranno più visibili, trasferire il vaso in un luogo più caldo, ma sempre al buio. Il calore favorirà lo spuntare della gemma che darà origine ai fiori. A questo punto trasferire la pianta in un luogo più luminoso, ma non esposto direttamente ai raggi solari.

L’amarylis

L’amarylis è una pianta bulbosa originaria delle coste del Sud Africa. Può fiorire senza il terreno. Occorre un vaso un po’ più grande del bulbo, dei ciottoli per poterla fissare e un pochino d’acqua. Il procedimento è lo stesso degli altri bulbi prima indicati. Una volta piantato, posizionare il vaso in una stanza con molto sole.