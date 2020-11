La cheesecake è un dolce che è apparso negli ultimi venti anni sulle nostre tavole. Le sue origini sono americane. Si tratta di un dolce particolare formato principalmente da formaggio cremoso e uova. Molto versatile, si sposa bene come fine pasto o come merenda per i più piccini, magari accompagnata da un’ottima tazza di tè.

La versione giapponese però lascia stupiti. Se si è curiosi di assaggiare il dolce che sembra una nuvola, ecco la cheesecake giapponese, un dolce arioso e morbido. Sembrerà di stare in paradiso!

Vediamo come realizzare questa prelibatezza.

Il dolce che sembra una nuvola. Ecco la cheesecake giapponese

Ingredienti

a) 250 gr di formaggio fresco spalmabile, tipo quark;

b) cinque uova medie;

c) 160 gr di zucchero;

d) 50 gr di farina 00;

e) 100 gr di latte intero;

f) 1 gr di cremor tartaro;

g) 100 gr di burro;

h) 20 gr di maizena.

Procedimento

Per la riuscita del dolce bisogna riscaldare una teglia piena d’acqua in forno a 180° ventilato. Il dolce andrà infatti cotto a bagnomaria nel forno. Separare i tuorli dalle chiare e montare le chiare con il cremor tartaro e 80 gr di zucchero. Il composto dovrà risultare spumoso.

In un’altra ciotola, montare il formaggio cremoso con lo zucchero rimasto e il latte a temperatura ambiente. Una volta che tutto sarà ben inglobato, aggiungere il burro a temperatura ambiente e infine aggiungere la farina e l’amido di mais.

Per ultimo, unire i tuorli un poco alla volta. Se dovessero formarsi dei grumi a causa del formaggio, colare il composto con un colino.

Riprendere gli albumi montati a neve e incorporarli al composto con un movimento dal basso verso l’alto, senza smontare le chiare dell’uovo.

Imburrare e infarinare uno stampo di 16 cm. Sistemate la teglia nella pirofila dove avevamo messo l’acqua e cuociamo nel piano basso del forno per 20 minuti a 180°. Poi abbassiamo la temperatura a 160° e proseguiamo per 70 minuti. Una volta cotto, togliamo il dolce dalla teglia d’acqua e lasciamolo raffreddare in forno.

La nostra cheesecake è quindi pronta. Serviamo quindi un buon tè e il dolce che sembra una nuvola, ecco la cheesecake giapponese pronta da gustare.