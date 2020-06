Sappiamo tutti quanto possa essere contagioso uno sbadiglio. Ma ci siamo mai chiesti realmente perché? Basta solo che qualcuno lo nomini per avere l’impulso di farlo. Sbadigliare è una cosa quotidiana. Gli studi dimostrano che lo facciamo circa 220 mila volte nell’arco della vita, cioè 7-8 volte al giorno. Del resto non ci vuole molto: impieghiamo solo 6 secondi per fare uno sbadiglio!

E se qualcuno poi sbadiglia davanti a noi, beh, conosciamo tutti le conseguenze. Una sinfonia di sbadigli all’unisono è dietro l’angolo. L’azione sembra involontaria quando abbiamo qualcuno davanti che sbadiglia. Non riusciamo proprio a frenarci. E quindi, perché lo sbadiglio è contagioso? A darci la spiegazione è la scienza.

Perché lo sbadiglio è contagioso?

La risposta è nel nostro cervello. Sono i ricercatori dell’Università di Nottingham a dirlo. Secondo gli esperti, il nostro cervello ha degli effetti incondizionati generati da un’area particolare. Questa zona è la corteccia motoria, che gestisce i movimenti. È proprio lei la causa dello sbadiglio contagioso. Si tratta di un’imitazione involontaria di ciò che fa la persona davanti a noi. Provare a trattenersi è inutile. Lo sappiamo tutti. Più si tenterà di non farlo, più si avrà voglia di sbadigliare.

Uguale noia?

Nella credenza comune, lo sbadiglio significa noia. O in rari casi appetito. Lo sbadiglio in realtà ha diverse funzioni. E nessuna di queste ha a che fare con la noia. È un modo per esempio in cui il nostro corpo ci avvisa che dobbiamo riposare. Il livello massimo di stanchezza è stato raggiunto, ed è ora di andare a dormire.

In più, è un’azione che permette di ossigenare il proprio organismo. Soprattutto le cellule. La quantità d’aria inspirata consente all’organismo di incamerarla tutta. Le ricerche indicano che lo sbadiglio, aumentando l’ossigeno, migliora l’afflusso di sangue nel cervello.

In più, rullo di tamburi, pare che lo sbadiglio abbia anche grandi proprietà estetiche! Sbadigliare durante il giorno, infatti, attiva il movimento di diversi muscoli del volto. Questo renderà la pelle del vostro viso completamente stirata. Addio rughe e segni del tempo!

Approfondimento

A cosa serve il buco nel manico delle padelle