Perché investire acquistando gioielli e quali scegliere nei diversi periodi dell’anno

La passione per i gioielli è antica e conosciuta già da epoche storiche lontane. Gli albori della civiltà umana raccontano che uomini e donne hanno pensato all’abbellimento della loro persona sempre tramite gioielli, bracciali, pietre e monili di grande valore. Oggi i gioielli sarebbero una forma di investimento sicura e ogni periodo dell’anno è propizio per fare un acquisto.

Se abbiamo deciso di investire in gioielli facciamo attenzione al periodo dell’anno e ad alcune informazioni che potrebbero tornarci utili. Se vogliamo comprare oro accertiamoci del prezzo di mercato, l’oro è un bene rifugio ma il prezzo ha delle oscillazioni ed è sempre meglio sfruttare un calo che comprare quando il valore è alto. Se decidiamo di investire in diamanti, le informazioni da conoscere aumentano. Purezza, colore, tipo, qualità della lavorazione e taglio, incidono sul valore futuro del diamante. Ricordiamoci che la Borsa diamanti Rapaport rimane un punto di riferimento per conoscere i valori reali.

I gioielli griffati ci danno sempre una maggiore sicurezza. Cartier, Bulgari e Tiffany difficilmente perderanno il loro valore. La qualità e la sicurezza sono ai massimi livelli, quindi per un acquisto rivolgiamoci a un marchio conosciuto o di fiducia. Investire in un gioiello d’epoca potrebbe essere un’ottima soluzione. Al valore del pregio si aggiunge quello storico che continuerà ad aumentare con il passare del tempo.

Ogni momento è quello buono

Perché investire acquistando gioielli? Sono un bene rifugio e durante l’anno ci sono diversi momenti propizi in cui programmare un investimento. Il periodo natalizio è ottimo per effettuare un regalo che sia un investimento. Per un periodo speciale è necessario un abbinamento speciale. Diamanti e oro, giallo, bianco o rosa, a seconda dei gusti, danno vita a un regalo indimenticabile che sicuramente acquisterà valore in futuro. Gli hoops di Jennifer Meyer, gli anelli Visconti e i fiori Leo Pizzo da alcuni anni sono le scelte preferite da chi investe quando decide di fare regali importanti.

Gli anelli a fiore, a spirale, i bracciali a polsino, le collane con il nome e le collane ambra sono regali adatti per San Valentino. Questi sono i 6 gioielli che negli ultimi anni hanno registrato un aumento delle vendite tra il 14% e il 200%. Significa che sono apprezzati e che rappresentano un investimento considerato sicuro da chi ama spendere. Chi può permetterselo può, anche in questo caso, pensare a un’accoppiata diamante e oro che è sempre una sicurezza.

Perché investire acquistando gioielli: come festeggiare ricorrenze importanti

Per il periodo pasquale, la margherita di Damiani è uno dei gioielli più acquistati insieme alla croce in oro bianco e stile parigino sempre della stessa Maison. Si tratta di gioielli luminosi che si adattano agli outfit più particolari oppure a quelli classici e rappresentano un ottimo investimento. Quando arriva l’estate è meglio puntare sull’oro rosa, raffinato, elegante e facile da portare. L’oro rosa si abbina a numerose pietre di minor valore ma nell’insieme danno vita a composizioni sempre apprezzate. L’oro comunque rimane il bene rifugio per eccellenza.

Per finire abbiamo i compleanni. Un investimento con un regalo di compleanno è un’idea impossibile da criticare. In questi casi possiamo spendere anche più di 1.000 euro e non rimpiangere l’esborso soprattutto se il regalo è indirizzato alla persona che amiamo. I diamanti con taglio a cuore in blister sono ideali per queste occasioni. I diamanti in blister sono quelli sigillati, identificati da un numero e un certificato gemmologico, cioè riconosciuto da un istituto internazionale che comprova la qualità della pietra.

