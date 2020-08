Perché i Pitbull sono considerati aggressivi? Lo sono davvero?

Perché i Pitbull sono considerati aggressivi? Ovunque nel mondo, la razza Pitbull è considerata aggressiva e pericolosa. Ma lo è davvero?

Cominciamo col dire che nessuna razza di cani è mai aggressiva di proprio. Quindi come si è creato questo stereotipo?

Vediamo nel dettaglio quindi perché i Pitbull sono considerati aggressivi.

Pitbull, una razza creata per sembrare cattiva

La razza Pit Bull Terrier nasce come incrocio tra l’Old English Terrier e l’Old Bulldog. La razza compare alla fine del XIX secolo e veniva spesso utilizzata come cani da combattimento. Un passatempo particolarmente in voga in Gran Bretagna al tempo. Il nome “Pit Bull” infatti, significa letteralmente “toro da fossa”. Verso la metà del 1800, in America, si avviano le prime sperimentazioni per la creazione di una nuova razza di cani, incrociando le due razze già menzionate. La razza è stata creata con determinate caratteristiche fisiche per farlo risultare resistente e adatto ai combattimenti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Perchè i Pitbull sono considerati aggressivi? Lo sono davvero?

Al di là del loro aspetto che può sembrare effettivamente minaccioso, il Pitbull di base ha un carattere splendido. Sono tenaci, indomiti, coraggiosi ed estremamente fedeli. Di fatto, ogni cane è diverso. Dipende da come viene trattato. Anche un Chihuahua può diventare aggressivo se trattato male. Certo, un cane di taglia toy non riuscirà mai a staccarvi un braccio a morsi. Ciò non significa che non siano pericolosi anche loro.

Ogni cane, di qualsiasi razza sia, può diventare aggressivo. Se molestato, maltrattato o nel caso in cui senta di dover proteggere la propria famiglia, qualsiasi cane attacca. Per questa particolare razza di cani, infatti, sarebbe bene consultare un addestratore specializzato in molossoidi. Trattando adeguatamente il Pitbull, non avrete problemi. in realtà sono dei gran giocherelloni e spesso si comportano come dei bambini ancheda adulti. Cercate di capire in particolare cosa fa innervosire il vostro cane. E fatevi spiegare bene come intervenire.

La pericolosità del Pitbull risiede nella sua struttura fisica possente, non nel suo carattere.

Come adottare un Pitbull

Se avete bambini in casa, siate vigili, ma non vi preoccupate che il cane possa aggredirli. I Pitbull in particolare, sono delle tate naturali. Farebbero di tutto per proteggere la propria famiglia da qualsiasi minaccia. In particolare se si tratta di “cuccioli”.

Se desiderate adottare un Pitbull, oltre che consultare un addestratore specializzato, tenete a mente che esistono delle regolamentazioni a riguardo. Ricordate in ogni caso, che non sono giocattoli o trofei da esibire. Hanno bisogno di cure e attenzioni. In particolare, non adottate un Pitbull se non siete disposti a seguire anche voi un addestramento per gestire il cane.

Un ultimo consiglio. Non tagliate loro le orecchie. Oltre ad essere una pratica molto dolorosa per il cane è anche inutile e può risultare dannosa per l’animale. E soprattutto, in Italia è vietato, se non per ragioni mediche.

Nessuna razza di cane è aggressiva di per sé. Sarà vostro compito imparare a gestire correttamente il vostro compagno a quattro zampe.