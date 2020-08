Cessione del quinto: come funziona per i pensionati

In questo articolo approfondiremo una tipologia di prestito molto usata dai pensionati. La cessione del quinto è un finanziamento a tasso fisso, dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, italiani e stranieri residenti in Italia. Nel solo 2019 oltre 500mila italiani hanno richiesto una cessione del quinto e quasi la metà dei richiedenti sono pensionati. L’importo medio ottenuto è di circa 15.000 euro.

La cessione è una forma di finanziamento piuttosto onerosa. E ’consigliabile, però, a chi non abbia i requisiti richiesti da banche e finanziarie per un normale prestito. Gli istituti di credito, infatti, consultano le banche dati prima di erogare un mutuo o un prestito. Se il richiedente è presente nelle liste dei cattivi pagatori non otterrà il finanziamento. La cessione del quinto non prevede alcuna valutazione di merito perché la rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio o pensione. Approfondiamo i meccanismi della cessione del quinto e vediamo come funziona per i pensionati.

La quota cedibile e l’assicurazione

I pensionati accedono anche ai normali finanziamenti ma, per motivi legati all’età o ad eventuali segnalazioni possono preferire la cessione del quinto. Prima di valutare il finanziamento, devono chiedere all’INPS la comunicazione di cedibilità della pensione. Questo è un documento che indica l’importo massimo della rata. Essa, infatti, non può superare un quinto della retribuzione mensile e verrà trattenuta direttamente dalla pensione. Il DPR 180/50 prevede un’assicurazione obbligatoria per questi finanziamenti.

L’assicurazione rimborserà la banca o finanziaria in caso di morte del pensionato. Questa norma intende tutelare gli eredi che non rischieranno di ricevere in eredità un debito. Ma aumenta il costo del prestito poiché la polizza è a carico dell’assicurato. Uno dei vantaggi di questa tipologia di finanziamento è l’età massima del richiedente, che è più elevata rispetto ai normali finanziamenti. Normalmente è possibile richiedere fino a 75.000 € e la durata massima consentita è di 120 mesi.

Cessione del quinto: come funziona per i pensionati

Le principali differenze tra la cessione ed il prestito personale riguardano la modalità di rimborso, di calcolo della rata e i requisiti di accesso. Questi ultimi variano da finanziaria a finanziaria. La cessione normalmente consente un’età più elevata, ammette i cattivi pagatori e non richiede redditi consistenti. La retribuzione minima per ottenere una cessione del quinto è di 507,42 euro al netto della quota cedibile.

Le banche normalmente valutano anche gli impegni finanziari già assunti dai richiedenti. Questo non accade con la cessione del quinto. La finanziaria valuta esclusivamente la quota cedibile e l’assicurazione, possono quindi ottenere una cessione anche persone già indebitate non finanziabili in altro modo. Questo apparente vantaggio è in realtà un rischio che può portare al sovraindebitamento. Un problema che può diventare molto grave e di cui abbiamo parlato in un recente approfondimento.