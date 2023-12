Perché comprare queste azioni potrebbe essere un affare nel lungo periodo, anche tenendo conto dell’eccezionale dividendo

A Piazza Affari c’è un titolo azionario che potrebbe fare la fortuna degli investitori nel lungo periodo. Ovviamente, in Borsa non c’è mail la certezza del guadagno, ma nel caso di Stellantis i presupposti sono ottimi. Ecco, quindi, perché comprare queste azioni potrebbe essere un affare nel lungo periodo.

La valutazione del titolo Stellantis

La società Stellantis presenta multipli degli utili molto interessanti. Allo stato attuale, infatti, il rapporto PE è pari a 3,14x, un livello, molto inferiore alla soglia pari a 10x che separa la sottovalutazione dalla sopravvalutazione. Anche il ratio “enterprise value to sales” è molto piccolo essendo pari a 0,36 per l’anno 2023. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Globalmente, quindi, la società è una di quelle più sottostimate di Piazza Affari.

Sono ben 26 gli analisti che coprono il titolo della casa automobilistica dando una raccomandazione. Di uno ha la raccomandazioni Vendi adesso, 3 hanno un rating Mantenere, mentre per il resto le azioni Stellantis sono da Comprare o da Comprare adesso. Il rating medio, quindi, Compra.

Per quel che riguarda il target di prezzo la media esprime una sottovalutazione del 12% circa. Nello scenario più pessimistico si parla di una sopravvalutazione di circa il 20%. Nel caso più ottimistico, invece, la sottovalutazione a un anno è pari a circa l’80%.

Il dividendo rappresenta un ulteriore punto di forza

A partire dal 2021 Stellantis ha ripreso a distribuire il dividendo. Da notare che presenta due caratteristiche molto interessanti: il rendimento è superiore al 6%; il payout è inferiore al 30%, ciò vuol dire che potrebbero esserci ampi margini per la crescita del dividendo stesso.

Perché comprare queste azioni potrebbe essere un affare nel lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 19 dicembre in ribasso dell’1,07% rispetto alla seduta precedente a quota 21,285 €.

La tendenza in corso è ancora rialzista e rimarrà tale fino a quando non verrà rotto al ribasso il supporto in area 20,76 €.

Letture consigliate

Un brutto pattern ribassista incombe sulle azioni Ferrari