Chi indossa costantemente gli occhiali da vista, ma anche chi usa spesso gli occhiali da sole, sa che non è facile mantenere pulite le lenti.

Queste si riempiono di aloni, di ditate e macchioline che spesso non sappiamo da dove derivino o come si siano formate.

Tuttavia, gli occhialuti, momentanei o costanti, si ritrovano da qualche anno a dover lottare anche contro un altro nemico: l’appannamento.

Le lenti, infatti, a causa della mascherina e dell’aria da essa trattenuta che trova via libera verso l’alto, è come se catturassero un cumulo di nebbia.

In questo modo, non riusciamo più a vedere bene, né con né senza sole.

Si tratta, allora, di un bel problema, che diventa doppio quando è da un po’ che non puliamo i vetri.

Nonostante ciò, in questo articolo scopriremo un rimedio “2 in 1” che ci permetterebbe sia di pulire sia di evitare, o quantomeno limitare, un eventuale appannamento.

Per pulire gli occhiali e non farli appannare con la mascherina potremmo usare quest’economico prodotto che tutti abbiamo in casa

Generalmente, per detergere le lenti di un occhiale da vista o da sole abbiamo a disposizione due tipologie di pulizia.

Quella per quando abbiamo poco tempo, da fare semplicemente con una pezzolina adatta, e quella più approfondita.

Per quest’ultima, solitamente ci viene consigliato di utilizzare dell’alcol, imbattibile per pulire ogni superficie di vetro senza lasciare aloni e disinfettare.

Per il problema dell’appannamento, invece, di recente troviamo in commercio diversi spray già pronti all’uso.

Basterebbe solo spruzzarli, lasciarli agire per un minuto e poi passare sempre una pezzolina per asciugare.

Nonostante ciò, per risparmiare qualche euro, pulire e prevenire l’appannamento in un colpo solo, potremmo utilizzare un prodotto che proprio chiunque ha in casa.

Di cosa si tratta?

Scopriamolo continuando la lettura.

Tra il bagno e la lavanderia

Questo comunissimo prodotto in genere lo troviamo in bagno oppure in lavanderia ed è il sapone che utilizziamo per le nostre mani.

Ne andrebbe bene uno qualsiasi e con una qualsiasi profumazione, purché non sia troppo oleoso.

Questo prodotto chiaramente è nato per pulire e svolge questo compito anche sulle lenti.

In più, però, avrebbe il potere di frenare la formazione dell’appannamento.

Ma come mai proprio il sapone per le mani?

Ecco la risposta: sarebbe dotato di tensioattivi che sembrerebbero in grado di creare su ogni lente un’invisibile pellicola protettiva “anti fog”.

Come usarlo

Una volta svelato quello che potrebbe diventare il nostro nuovo alleato per pulire gli occhiali e non farli appannare basterebbe procedere come segue:

spruzzare una goccia di sapone per le mani su ogni lente asciutta;

spargerla e massaggiarla utilizzando le dita;

sciacquare sotto il getto dell’acqua;

asciugare con un panno pulito in microfibra o un apposito panno per occhiali.

