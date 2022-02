Se con i nostri vicini si è innescata una guerra all’ultimo fiore, allora questa varietà da piantare ora sarà sicuramente un colpaccio. In realtà seminare questo fiore è anche una scelta furba perché è una pianta che non richiede molte cure o attenzioni. Stiamo parlando delle meravigliose zinnie.

Seminare le zinnie

I semi della zinnia si ricavano dai fiori secchi della fioritura della precedente annata. Se fosse il primo anno che le piantiamo, le sementi possiamo trovarle in commercio nei fai da te o nei consorzi agrari. La semina va effettuata in semenzaio riparato. Si possono utilizzare delle vaschette per semina. Queste sono contenitori in plastica dotate di alveoli dove porre i semi, e sono coperte da un coperchio in plexiglass. In alternativa potremmo optare per una soluzione fai da te riutilizzando i contenitori in cartone delle uova. I semi non andranno coperti con il terriccio.

Fino al termine delle gelate o comunque ancora per un mesetto andranno tenuti in casa al coperto. Quando la germogliazione sarà avvenuta potremo metterle a dimora sia in vaso, sia in giardino. Il vantaggio di seminare già ora in semenzaio è quello di poter sfruttare tutto il periodo della fioritura, già dagli ultimi da maggio, visto l’attuale rialzo termico. Per metterle a dimora in terra piena o in vaso occorrerà attendere maggio.

A febbraio piantiamo questi fiori coloratissimi per avere un giardino primaverile da far rosicare i nostri vicini

Questi splendidi fiori sono una sferzata di colore per il balcone. Le loro tonalità vanno dal rosso al porpora, dal bianco verdognolo, dal giallo al fucsia. La zinnia può esser messa a dimora in vaso o in giardino basta che il substrato sia un terriccio universale con sabbia ed humus quindi ben drenato.

La collocazione e l’innaffiatura

Le zinnie necessitano di un’esposizione soleggiata, possiamo anche collocarle in zone rivolte a Sud-Ovest. Non temono però neppure il freddo. Per quanto riguarda l’irrigazione, non richiedono molta acqua e resistono bene in periodi siccitosi. Nei mesi estivi però, si bagnano con costanza ma solo se il terreno è asciutto. Fra gli acerrimi nemici della zinnia troviamo la cocciniglia, l’oidio o mal bianco. Abbiamo già parlato di qualche consiglio per combattere questi parassiti.

Fiori recisi

Le zinne sono adatte ad essere recise. Gli steli però devono essere messi a bagno in un vaso alto perché il fiore con il suo peso potrebbe piegarsi.

A febbraio piantiamo questi fiori coloratissimi per rendere vivace e gioioso il nostro balcone o il nostro giardino.