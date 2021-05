La Redazione, quest’oggi, illustra la grande novità che presto arriverà per tutti i giovani italiani. Novità già annunciata da ProiezionidiBorsa nell’articolo “Arriva la grande opportunità per i giovani che vogliono acquistare casa senza pagare l’anticipo e con garanzia dello Stato”. Ma la platea si amplia, non più under 35, ma per giovani under 36. Il Premier Mario Draghi, infatti, nella sua presentazione alla Camera del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha evidenziato la volontà di incentivare i giovani. Per gli under 36, con l’arrivo del Decreto Sostegni bis, acquistare casa non è più un sogno, niente tasse e mutuo garantito al 100%.

Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, infatti, si prevedono agevolazioni in materia fiscale per i giovani under 36 che acquisteranno la prima casa. Ovvero, gli under 36 che vorranno acquistare casa non dovranno pagare le imposte di registro e catastali. Ma non finisce qui! Lo Stato garantirà il mutuo al 100% e le spese del notaio si dimezzeranno al 50%. Vediamo, di seguito, quali sono i vantaggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per gli under 36 acquistare casa non è più un sogno, niente tasse e mutuo garantito al 100%

I vantaggi saranno davvero notevoli. Sono, infatti, in arrivo incredibili agevolazioni per gli under 36 che vogliono realizzare il sogno di acquistare casa, finalmente sarà mutuo garantito e niente tasse. Ovvero, nella bozza, all’art.16, si prevede lo stanziamento di 55 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa per il 2021. Ciò al fine di garantire la capacità finanziaria del fondo. Sono in arrivo mutui garantiti dallo Stato al 100%, rispetto al 50% attualmente vigente per i giovani under 35.

Inoltre, in base alla bozza, non ci saranno più limitazioni riguardanti il tipo di contratto di lavoro. In quanto si legge, che è consentito l’accesso in via prioritaria ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. Tale incentivo verrà concesso, dall’entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022.

Inoltre, gli atti di compravendita di case ad uso abitativo, per gli under 36 saranno esenti dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Le spese notarili saranno ridotte alla metà. Qualora, poi, per gli atti d’acquisto sia previsto il versamento dell’IVA, il giovane acquirente potrà beneficiare di un credito d’imposta pari all’ammontare d’IVA versato.

Infine è prevista l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di bollo, ipotecarie, di registro, catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Ecco perché, con tutte queste agevolazioni da parte del Governo, acquistare casa per i giovani non sarà più un sogno impossibile.