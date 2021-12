In questi mesi freddi molti di noi sono scombussolati dai repentini sbalzi di temperatura che viviamo tra l’esterno e le nostre case. Fuori le temperature sfiorano lo zero, mentre in casa ci sono più di venti gradi.

Negli ambienti interni è molto importante mantenere la giusta temperatura dei termosifoni, per evitare di ammalarsi. Per sapere qual è quella da mantenere dovremmo seguire le linee guida del Ministero. Seguire le regole, però, spesso non è sufficiente e un disturbo molto diffuso in questo periodo è la gola secca che potrebbe portare alla comparsa di sangue nel muco. Oggi spiegheremo, dunque, che per evitare gola secca e naso che prude a causa del termosifone basta usare questo semplicissimo accessorio. Vediamo di cosa si tratta.

L’importanza della giusta umidità

Se ci ritroviamo spesso con i sintomi appena citati è possibile che la causa sia l’ambiente troppo secco della stanza. In inverno, infatti, quando teniamo accesi i termosifoni, con l’aumento della temperatura diminuisce l’umidità, che può essere molto bassa e rendere difficile la respirazione. La mancanza di idratazione può irritare le mucose e la secchezza potrebbe addirittura causare lievi sanguinamenti.

Se vogliamo evitare questo fastidioso problema, dobbiamo mantenere l’aria in circolo aprendo di frequente le finestre. Oltre a questo, possiamo usare degli umidificatori per ambiente.

Abbiamo alcune opzioni: possiamo usare un umidificatore elettrico oppure uno classico in ceramica da mettere sopra al termosifone. In entrambi i casi, l’acqua evaporerà e si disperderà nell’aria e renderà l’ambiente più salutare.

Se abbiamo termosifoni moderni oppure il riscaldamento a pavimento e vogliamo usare un dispositivo più sicuro ed efficace del classico recipiente di ceramica possiamo dunque acquistare un umidificatore elettronico.

Questo accessorio viene riempito con dell’acqua che viene fatta evaporare all’occorrenza: si posiziona accanto al termosifone e, grazie alla sua tecnologia, è in grado di attivarsi solo quando l’umidità scende sotto un certo valore.

In questo modo l’aria che respiriamo sarà sempre ottimale e la nostra gola rimarrà idratata e il dolore dovrebbe essere solo un ricordo. Ricordiamoci, dunque, che è molto importante mantenere la giusta umidità in ogni stanza della casa.

