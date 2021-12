Ecco 5 trucchi per lavare i cappotti in lana a casa senza rovinarli in modo facile e veloce

Lavare i cappotti mette sempre un poco di ansia, pensiamo di rovinarli o di non renderli abbastanza puliti. Li portiamo, quindi, subito in lavanderia spendendo più soldi del previsto.

Pioggia, smog e polvere, ma anche gli odori che si impregnano nella lana se andiamo al ristorante, oppure il fumo se entriamo in un locale. Ogni tanto il cappotto deve essere lavato e non possiamo non farlo per paura di spendere troppo in lavanderia. Ecco allora 5 trucchi per lavare i cappotti in lana a casa senza rovinarli in modo facile e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se ci sono delle macchie cerchiamo di toglierle con lo smacchiatore prima di mettere il cappotto in lavatrice

Prima di tutto dobbiamo tenere conto del materiale con cui il cappotto è composto. A seconda di quello che c’è scritto sull’etichetta, dobbiamo procedere con il lavaggio.

Ricordiamoci di togliere tutto quello che è contenuto nelle tasche. Fazzoletti, cartacce, scontrini, soldi, mascherine in questi ultimi tempi. Aiutandoci con una spazzola apposita leviamo anche eventuali peli, pelucchi e capelli che si attaccano sulla superficie.

Solitamente questo tipo di capi è in lana cotta, e quindi il terzo step è aggiungere del detersivo fatto apposta e un misurino di ammorbidente. Poi scegliamo un programma della lavatrice specifico per lana, oppure quello che prevede il lavaggio a mano. La durata deve essere di circa un’ora e mezzo.

Ecco allora 5 trucchi per lavare i cappotti in lana a casa senza rovinarli in modo facile e veloce

Se abbiamo paura di lavarlo in lavatrice, possiamo lavarlo a mano noi stessi. In questo caso, dato che il capo sarà ingombrante e non entrerà in una bacinella classica potremo lavarlo nella vasca. A questo punto è consigliabile aggiungere del sapone neutro e un misurino di bicarbonato di sodio. Dobbiamo strofinare bene con le mani, specie i punti come il collo o sotto le ascelle che possono essersi sporcati di più. Successivamente sciacquiamo e strizziamo bene.

In entrambi i casi, quindi sia con il lavaggio a mano che in lavatrice, è consigliabile mettere il cappotto a stendere in un luogo caldo e asciutto. Appendiamolo ad una gruccia in modo che possa sgocciolare.

Se il capotto non è in lana, ma si tratta di un impermeabile in pelle, un bomber o un piumino, l’ideale è il lavaggio a secco. Possiamo passare una spugna umida sulle parti interessate e che sono più esposte, e poi asciugare con un panno di cotone. Possiamo aiutarci con dell’aceto, che può eliminare anche i cattivi odori. Se ci sono inoltre delle macchie ben visibili, eliminiamole con lo smacchiatore prima di mettere il cappotto in lavatrice.