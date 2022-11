Per chi ha pensione minima a dicembre in arrivo l’incredibile somma di 1.225,64 euro di assegno

Tra conguagli, perequazioni, tredicesima e Bonus la pensione di dicembre per alcuni pensionati al minimo potrebbe essere sorprendentemente ricca. Già a ottobre e a novembre abbiamo assistito ad un aumento grazie alla rivalutazione anticipata del 2% per gli assegni di importo inferiore a 2.692 euro. A novembre, poi, tutti hanno ricevuto l’indicizzazione dello 0,2% con gli arretrati da gennaio 2022. E ricordiamo inoltre che, sempre a novembre, i pensionati con redditi da pensione fino a 20.000 euro hanno ricevuto il Bonus da 150 euro. Ma per chi ha pensione minima a dicembre il pagamento potrebbe essere ancora più ghiotto.

Ancora l’aumento previsto per la rivalutazione

L’aumento ottenuto a ottobre e novembre sulle pensioni minime resterà per sempre. E gli 11,52 euro in più, dati dal 2,2% di perequazione anticipata, portano l’importo della pensione minima a 535,35 euro mensili. Questo aumento andrà a pesare, ovviamente, anche sulla tredicesima che, quindi, peserà per altri 535,35 euro sul cedolino della pensione.

Ovviamente chi ha avuto accesso alla pensione solo nel corso del 2022 avrà una pensione proporzionata ai mesi di godimento della pensione. E andando a dividere 535,35 per le 12 mensilità, per ogni mese di pensione ricevuto avrà diritto a 44,61 euro di tredicesima.

Ma non finisce qui, perché c’è anche il Bonus di dicembre

Per chi ha la pensione minima però, potrebbe non finire qui. Perché, se il proprio reddito personale non raggiunge determinati limiti, si potrebbe avere diritto anche ad un ulteriore Bonus.

Per chi non ha un reddito complessivo superiore ai 6.815,55 euro annui, infatti, lo Stato riconosce, a dicembre, anche un Bonus di 154,94 euro (introdotto dalla Finanziaria del 2001). Spetta a tutti i pensionati tranne a coloro che percepiscono prestazioni assistenziali. Come assegno sociale o pensione di invalidità civile.

Pr chi ha un reddito che supera i 6.815,55 euro ma è inferiore a 6.971,49 euro, invece, il Bonus potrebbe avere un importo inferiore. Ciò sarebbe dato dalla differenza tra il reddito complessivo e 6.815,55 euro. Si tratta di una somma che non deve essere richiesta, ma che viene erogata in automatico agli aventi diritto.

Per chi ha pensione minima a dicembre cedolino ricco che potrebbe arrivare a 1.225, 64 euro

Sommando, quindi, la pensione minima di 535,35 euro, la tredicesima di 535,35 euro ed il Bonus dicembre pieno, il pensionato al minimo potrebbe ricevere fino a 1.225,64 euro il prossimo mese. Una cifra che, rispetto a quella percepita solitamente, potrebbe sicuramente fare la differenza. E permettere di togliersi qualche piccolo sfizio che solitamente non ci si può concedere.