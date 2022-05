Il periodo primaverile è quello forse più importante dell’anno per la gestione del verde di casa. Per avere i gladioli fioriti l’estate prossima occorre seguire piccoli accorgimenti. In particolare per la gestione del verde bisogna evitare ora problemi che in futuro potrebbero verificarsi. Per esempio, ora è il momento di riportare all’aperto le piante grasse, e poi anche di potare la spirea e di piantare i bulbi dei gladioli nani. Le piante grasse dovrebbero essere poste in una posizione più soleggiata possibile. Questo passaggio, però, deve avvenire gradualmente. Per i primi giorni è importante proteggerle dai raggi diretti del sole ombreggiandole con un telo. È anche il periodo giusto per riprenderle a concimarle, soprattutto se sono coltivate in vaso.

I fertilizzanti migliori sono quelli liquidi specifici per piante grasse, da diluire nell’acqua delle annaffiature, mettendone un po’ meno rispetto a quanto indicato sulla confezione. Il periodo primaverile è anche il momento migliore per potare la spirea. In questo modo la chioma rimarrà folta e tornerà a vestirsi di fiori l’anno successivo. I rami andrebbero accorciati di circa un quarto della loro lunghezza. Quelli più vecchi e legnosi vanno tagliati rasoterra. I tagli vanno fatti con cesoie affilate, tre o 4 mm sopra una gemma. Altrimenti, all’inserzione di un ramo laterale. La gemma e il ramo devono essere rivolti verso l’esterno, affinché la chioma possa conservarsi ariosa al centro.

Per avere i gladioli fioriti e non seccare le piante grasse ecco come fare

Altri consigli da non dimenticare per avere un giardino perfetto. La salvia ama il caldo, ma può sopportare, per brevi periodi, temperature inferiori allo zero. Questo accade soprattutto se è collocata in una posizione soleggiata e riparata. Quindi, è opportuno non dimenticarsene quando la si sistema in casa o nel giardino. Le foglie delle piante da appartamento vanno liberate dalla polvere, ogni volta che si procede alla pulizia di casa.

Ecco infine come fare con i gladioli l’estate prossima per averli fioriti: questi vanno piantati adesso. L’ideale è in un contenitore alto 25 o 30 cm. Dopo aver coperto i fiori di sgrondo con cocci di cotto, si versa uno strato di 5 cm di ghiaia o argilla espansa. Poi, si aggiungono 15 o 20 cm di fondo composto da terriccio misto a sabbia, si appiattisce la superficie e vi si mettono sopra i cormi, cioè i bulbi, evitando che si tocchino. Si ricoprono con altri 5 cm di terriccio e si annaffia.

