Anche se la pensione anticipata è ambita da tutti, sicuramente per determinate categorie di lavoratori è necessaria. In particolare per chi svolge lavori sacrificanti, faticosi sia mentalmente che fisicamente il peso gli anni di servizio sulle spalle si fa sentire come un macigno. E proprio per questo alcune categorie sono maggiormente tutelate per l’accesso alla pensione. Sono previsti scivoli e anticipi particolari che non sono aperti alla generalità dei lavoratori. Per quelli usuranti, infatti, è prevista la pensione quasi 6 anni prima rispetto a quella di vecchiaia. Ma è necessario presentare apposita domanda entro un termine stabilito.

Pianificare circa un anno prima

I lavoratori che si occupano di mansioni usuranti devono smettere di lavorare prima dei 67 anni. Soprattutto se svolgono lavori che richiedono una concentrazione mentale molto alta in cui l’errore potrebbe costare davvero caro. Si pensi, ad esempio, all’autista del trasporto pubblico che ha la responsabilità di tutte le persone a bordo dell’autobus. Un colpo di sonno, la stanchezza, lo stress potrebbero causare un incidente che potrebbe danneggiare non solo il lavoratore ma anche gran parte dei passeggeri. O ancora, all’addetto in miniera che sbaglia. In alcuni casi la stanchezza accumulata nel corso degli anni, quindi, può addirittura essere fatale. E in alcuni mestieri sbagliare non è concesso.

La normativa consente a questi lavoratori di andare in pensione a 61 anni e 7 mesi in presenza di almeno 35 anni di contributi versati. Per sapere se si rientra nella categoria dei lavoratori usuranti consigliamo di consultare l’apposita pagina del sito INPS.

Pensione quasi 6 anni prima per chi presenta questa domanda entro maggio 2022

Per i lavoratori usuranti che vogliono accedere alla pensione con un certo anticipo sono necessari questi requisiti:

aver compiuto i 61 anni e 7 mesi;

aver versato almeno 35 anni di contributi;

la comma dei contributi e dell’età deve restituire il numero 97,6 o superiore (Quota 97,6).

Per avere diritto a questo tipo di uscita dal Mondo del lavoro però, è necessario giocare d’anticipo. La domanda di riconoscimento del beneficio, infatti, deve essere presentata entro il primo maggio dell’anno che precede il pensionamento. Questo significa che per potersi pensionare nel 2023 sarà necessario presentare domanda di certificazione della pensione entro maggio 2022.

Per chi svolge una lavoro usurante ed è vicino al compimento dei 61 anni e 7 mesi, quindi, occorre fare presto. Il consiglio è quello di rivolgersi quanto prima a un Patronato per capire se si rientra nel pensionamento in questione nel corso del 2023. E se così fosse presentare subito domanda di riconoscimento del beneficio.