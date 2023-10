Patrimonio del regista Wes Anderson e rapporti con la Fondazione Prada. Ma quali sono i suoi film che hanno guadagnato di più e i flop?

Nato nel 1969 a Houston Texas, Wes Anderson è uno dei registi più ricercati del momento. Tanti successi e pochi flop, lui continua per la sua strada, con un suo linguaggio e uno stile che lo differenziano da tutti gli altri. Queste le curiosità che dovremmo conoscere.

Eccentrico, personale, raffinato, il suo cinema è un Universo inventato da lui e se lo spettatore vuole entrare deve mettersi comodo e godersi lo spettacolo. Nessuna barriera all’ingresso solo la pazienza di comprendere la storia e il modo in cui ha deciso di raccontarcela. È uno dei registi più apprezzati da critica e pubblico in questo momento. Ma anche dagli addetti ai lavori, molti attori vorrebbero lavorare con lui ma devono mettersi in fila.

Lui vive a Houston Texas dove possiede un appartamento che è il suo rifugio. Da lì sceglierebbe i collaboratori con cui realizzare i suoi capolavori e gli attori con cui interagire. Owen Wilson, Jason Schwartzman e Roman Coppola le persone fidate. Ralph Fiennes, Adrien Brody e Bill Murray gli attori prediletti. Il suo cinema è puro spettacolo.

Guadagni meritati

Il patrimonio del regista Wes Anderson sarebbe di 50 milioni di dollari secondo i siti specializzati negli stipendi dei Vip, ma la cifra sarebbe da confermare. La sua visibilità è sempre maggiore, negli ultimi anni si sono moltiplicate anche le collaborazioni illustri. Per l’uscita di Asteroid City, il regista avrebbe rinnovato il suo impegno con la Fondazione Prada organizzando una mostra sul dietro le quinte.

Anderson aveva già frequentato la Fondazione grazie alla sua compagna Juman Malouf che aveva curato l’esposizione Il Sarcofago di Spitzmaus e altri tesori. Questo settembre la Fondazione ha presentato Wes Anderson-Astoroid City: Exibition nella galleria Nord, citta di Milano. La mostra potrà essere visitata fino al 7 gennaio 2024. Si tratta di un viaggio nel Sud-Ovest americano degli anni 50. Presenti numerose scenografie di Stockhausen che ha vinto il premio Oscar proprio con un film di Wes Anderson cioè Grande Hotel Budapest.

Patrimonio del regista Wes Anderson e affidabilità

Il patrimonio di Wes Anderson è stato creato attraverso i suoi film. Gran Hotel Budapest ha guadagnato più di 100 milioni di dollari al box office mondiale. I Tenenbaums hanno guadagnato 71 milioni di dollari. Non male neanche gli incassi per Asteorid City che ammontano a 52,7 milioni in tutto il Mondo.

Ci sono anche i flop. Le avventure acquatiche di Steve Zissou avrebbe guadagnato 34 milioni in tutto il Mondo che non sarebbe neanche male se non fosse che il costo della lavorazione è stato di 50 milioni di dollari. Il treno per il Darjeeling invece ha fatto alcuni record. Proiettato in teatro in via sperimentale ha guadagnato 135 mila dollari in 2 serate. La prima del film era stata organizzata al New York Film Festival. Dvd e merchandising sono andati a ruba. Sorpresa invece per The French Dispatch che ha incassato 46 milioni di dollari in tutto il Mondo a fronte di un budget limitato. Si può dire con certezza che Wes Anderson sia uno dei registi più affidabili sulla scena in questo momento.