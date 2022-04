Netflix e le altre piattaforme di serie TV e film online ci hanno accompagnato in questi ultimi anni come mai prima di allora. Durante la pandemia, quasi tutti abbiamo sperimentato l’ebbrezza delle “maratone di serie” passando giornate intere attaccati allo schermo.

Ognuno di noi ha i propri gusti e sceglie cosa guardare anche in base all’ispirazione del giorno. Così, capita che una sera abbiamo bisogno di una trama rilassante e divertente, mentre un’altra desideriamo storie di avventura e di coraggio. Qualcosa che ci tenga sulle spine e ci incuriosisca con argomenti importanti e attuali. A questo proposito, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno individuato una miniserie perfetta per chi cerca azione e suspense, prodotta da Netflix.

Una trama che vede protagonista una donna coraggiosa che chiede giustizia per le presunte violenze subite, andando avanti per la sua strada, anche da sola. Stiamo parlando di Mentiras, di origine spagnola e centrata sulle sospette violenze sessuali commesse da un uomo nei confronti di alcune donne.

Vediamo i dettagli della storia, senza svelare i tratti salienti e che piaceranno ai futuri telespettatori.

Parla di coraggio, crimine e investigazione questa miniserie Netflix che ci terrà col fiato sospeso fino all’ultima puntata

Girato sulla bella isola di Mallorca, il paesaggio marino rende l’ambientazione suggestiva e affascinante.

La storia racconta di Laura, una professoressa che accetta l’invito a cena di un medico piacente e molto galante, Xavier.

Dopo una serata trascorsa insieme, Laura si sveglia la mattina dopo in stato confusionale e molto preoccupata per quanto accaduto. Difatti, la stessa ritiene di essere stata stuprata da Xavier e si reca ad una centrale di Polizia per sporgere denuncia. Tuttavia, la donna è sprovvista di prove a sostegno della sua accusa e questo porta all’archiviazione del caso. Imperterrita e convinta delle sue ragioni, Laura continua ad indagare contro tutto e tutti, senza abbattersi mai.

Un tema molto discusso e protagonista di vari dibattiti contemporanei, la violenza sulle donne continua a verificarsi con una frequenza a dir poco spaventosa. Per fortuna, negli ultimi anni sono numerose le iniziative di sensibilizzazione a sostegno delle vittime e ancora ci sarà tanto da fare. Non dimentichiamo neppure l’incremento degli strumenti giuridici contro questo tipo di reati, tra cui l’importantissimo Codice rosso.

Questa miniserie parla di coraggio, crimine e investigazione, ma anche della forza di donne temerarie che chiedono giustizia per far valere i loro diritti.

Approfondimento

Travolgente, romantica e commovente: arriva su Netflix una nuova serie TV che ci farà credere nell’amore