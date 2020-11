Ormai lo shopping online è diventato un’abitudine e sono disponibili sempre più metodi di pagamento. Tra questi, leader indiscusso, è il portafoglio elettronico PayPal. Non tutti, però, hanno un account su PayPal o hanno sempre denaro disponibile sulla carta registrata.

Per fortuna oggi è possibile effettuare pagamenti tramite PayPal anche in questi casi. Ecco come pagare con PayPal senza avere un account o con una carta non registrata.

Come funziona PayPal

PayPal viene usato così spesso anche perché è molto comodo. Il suo funzionamento è estremamente facile.

Per iscriversi non bisogna far altro che creare un account tradizionale. Dopodiché bisognerà registrare una carta di credito o una carta prepagata. Quando questa sarà legata all’account bisogna dimenticare lunghi codici di pagamento. Per inviare e ricevere pagamenti serve, infatti, solo l’indirizzo e-mail del profilo. È molto comodo, quindi, per chi non ha la propria carta a disposizione.

I soldi ricevuti su PayPal restano sull’account, ma possono essere prelevati, e possono essere usati per i pagamenti. Se, però ,questi sono finiti il conto prende i soldi direttamente dalla carta collegata.

Come fare, però, per pagare con PayPal senza avere un account o con una carta non registrata?

Utilizzare PayPal senza account o con una nuova carta

PayPal ha recentemente implementato un nuovo metodo di pagamento. Questo permette di pagare anche senza accedere al profilo o con una carta non registrata.

È perfetto per chi non ha un account o vuole usare una carta nuova. Molti negozianti online oggi, infatti, preferiscono PayPal per la sua comodità e perché tutela le transazioni di denaro. Alcuni usano PayPal come unico metodo di pagamento disponibile.

Che fare in questo caso? Nella fase di pagamento sul negozio online bisogna cliccare su “Paga con PayPal”. Il sistema ci indirizzerà verso il sito di PayPal.

Chi non ha un profilo può cliccare sotto l’area di login, sul pulsante in grigio, che dice “Paga con una Carta”. A questo punto, con in mano la propria carta, si possono inserire tutti i dati richiesti e pagare. Chi ha un account potrebbe venir indirizzato direttamente al proprio profilo.

Chi, però, non vuole pagare con una delle carte registrate deve fare il log out, uscire dall’account e procedere cliccando su “Paga con una Carta”. In questo modo potrà pagare come fa chi non ha un account.