Oroscopo della settimana per soldi e fortuna: ecco i giorni migliori per ogni segno dall’Ariete ai Pesci

Quali saranno i giorni più fortunati per il tuo segno zodiacale nella settimana che stiamo iniziando dal 18 al 24 settembre? Scopriamo insieme quando la Dea bendata bacerà il tuo segno oppure avrai una novità che ti renderà felice.

Non ci credo ma lo leggo: quanti di noi hanno questo tipo di approccio nei confronti dell’Oroscopo della settimana! Ebbene anche noi apprendiamo e riportiamo dagli astrologi le previsioni con un pizzico di curiosità e quanto basta di leggerezza. Dal 23 settembre entriamo nella stagione della Bilancia favorevole alla creazione di legami e connessioni di stampo professionale e non solo. La Bilancia è governata da Venere che, come ci suggeriscono gli esperti, presiede oltre che le questioni amorose anche quelle immobiliari e finanziarie. Se dovesse capitarci di acquistare un Gratta e Vinci forse sarebbe meglio farlo in queste giornate!

Oroscopo della settimana per soldi e fortuna: ecco i giorni migliori per i segni di fuoco

L’Ariete, secondo gli astrologi, il giorno di venerdì 22 sarà investito da un’ondata di fortuna. A breve l’Ariete si preparerà a ricevere i benefici che arriveranno dalla prima luna piena dell’anno in questo segno ma nel frattempo venerdì approfitterà degli effetti positivi della Luna del Primo Quarto in Sagittario: lascerai andare le cose che appartengono al passato e finalmente sarai aperto a ricevere ciò che desideri.

Per il Leone sabato 23 settembre sarà il momento della comunicazione. Solitamente i nati sotto il segno del Leone prendono con un certo impeto le proprie battaglie o crociate. La stagione della Bilancia proprio sabato regalerà a questo segno una vena diplomatica fondamentale in affari.

Il segno del Sagittario, invece, riscoprirà la fiducia nel proprio futuro venerdì. È stata una stagione di cambiamenti e trasformazione quella passata. Ora è il momento di lasciare andare ciò di cui non si ha bisogno ed essere fiduciosi nei frutti sperati sia a livello professionale che finanziario.

Weekend da sogno per i segni di terra

Il Toro sta valutando importanti scelte in ambito lavorativo, la prima preoccupazione per questo segno in questo momento. Se non sono soddisfatti di ciò che fanno proprio sabato 23 i nati sotto questo segno potrebbero decidere di cambiare attività lavorativa, la fortuna è dalla loro con la Luna in Sagittario.

Per la Vergine, parola d’ordine: abbondanza. Il giorno della fortuna è sabato 23 perché la Bilancia governa le finanze di questo segno. Per cogliere questa fortuna di denari però non bisogna per forza cercarne il motivo o il significato come tipico del segno, una volta ogni tanto meglio ricevere ciò che le stelle riservano.

Per il Capricorno è la vita professionale l’area interessata da questa nuova energia della stagione della Bilancia da sabato 23. È il momento di creare importanti partnership e alleanze commerciale ma anche di arricchire la propria formazione.

I segni d’aria coglieranno nuove opportunità

I Gemelli hanno lavorato molto sino ad ora per la propria stabilità finanziaria e la carriera ma occorre essere pronti, soprattutto sabato 23 al cambio di passo. La stagione della Bilancia suggerisce di perseguire la propria felicità accantonando momentaneamente tutti gli sforzi e le energie spese in ambito professionale.

La Bilancia sabato 23 brillerà di luce propria. Questo segno è improntato alle relazioni interpersonali ma questa settimana ed in particolare sabato segnerà un ritorno ai propri sogni e desideri e quindi si opterà non per ciò che è meglio per gli altri ma per il lavoro o l’attività che si è sempre sognata.

Nuove opportunità in arrivo sabato 23 per l’Acquario. Sono finiti i tempi duri ed ora bisogna raccogliere i frutti. In ambito finanziario e professionale tutto sembrerà più semplice .

Il cambiamento sta per arrivare per i segni d’acqua

Per quanto riguarda l’oroscopo settimanale, il segno del Cancro dedicherà un’intera giornata venerdì 22 alla cura di sé per riprendere le energie. Questo segno beneficerà di alcuni cambiamenti grazie al passaggio di Plutone in Acquario ma prima è necessario un giorno di relax magari dal parrucchiere o al centro benessere.

Per lo Scorpione gli astrologi segnalano un cambiamento nella vita amorosa. Sarebbe giunto il momento di mettere la parola fine a dei legami che si trascinano senza che nessuno nella coppia ci creda più. Questo vale anche per le relazioni fra soci in ambito lavorativo. Una volta chiusa una parentesi si riparte con un autunno ricco di novità.

I Pesci si realizzano in ambito lavorativo. La Luna del Primo Quarto in Sagittario significa abbondanza del pianeta Giove, quindi venerdì 22 ci saranno interessanti nuove proposte in ambito lavorativo e fra queste potrebbe esserci anche l’impiego che hai sempre sognato.

Oroscopo della settimana per soldi e fortuna: ecco i giorni migliori su cui puntare!

Lettura consigliata

Alluvioni, bombe d’acqua, Medicane e cicloni quanto ci costano? Preveniamo gli allagamenti risparmiando soldi e danni