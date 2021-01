Sono veramente tante le cose che, al giorno d’oggi, l’innovazione tecnologica ci permette di fare. Infatti negli ultimi anni il mercato si è riempito di prodotti in grado di migliorarci la qualità della nostra vita quotidiana in un modo che, fino a poco tempo fa, era inimmaginabile. Dagli orologi in grado di monitorare la frequenza cardiaca alle microcamere incorporate nei taschini delle camice, la lista è lunga. Spesso si tratta di strumenti in grado di compiere compiti talmente specifici che, fino a che non ne sentiamo parlare, non pensavamo di averne bisogno.

Gli occhiali intelligenti

Un esempio in questo caso è rappresentato dai nuovi occhiali che, in questi ultimi anni, hanno fatto la loro entrata nel mercato della tecnologia. Si tratta di occhiali intelligenti, ovvero in grado di collegarsi via bluetooth ad altri dispositivi. Possiamo infatti collegarli al telefono, oppure, ad altri strumenti smart presenti in casa nostra.

La particolarità di questi nuovi modelli, che possiamo trovare nei negozi di elettronica ma anche nei più importanti siti di shopping online, è anche quella di avere degli auricolari incorporati. Infatti, oltre alla funzione di collegamento bluetooth, sulle stecche sono montate delle piccole casse e, inoltre, un piccolo microfono. In questo modo dunque ora possiamo ascoltare la musica solamente indossando un paio di occhiali.

Le telefonate

Ma non finisce qui, perché grazie al microfono incorporato gli usi che si possono fare di questo strumento sono ancora di più . Grazie al fatto che è possibile connetterli al telefono, sarà addirittura possibile utilizzarli per rispondere al telefono. Infatti lo smartphone potrà tranquillamente rimanere nella tasca mentre noi, senza nessun dispositivo in mano, potremo conversare in chiamata. Ascoltando dalle casse auricolari e rispondendo dal microfono incorporato infatti, gli occhiali saranno tutto ciò che ci serve per telefonare. È incredibile infatti ma ora possiamo ascoltare la musica solamente indossando un paio di occhiali.