La crema catalana è un dolce al cucchiaio tipico della Catalogna. La tradizione vuole la si serva in occasione di San Giuseppe, durante la giornata del 19 marzo. Proprio per questo motivo è nota anche come crema di San Giuseppe.

Secondo una leggenda popolare, le sue origini sarebbero da ricollegare ad un convento spagnolo. Per accogliere il vescovo lì in visita, le monache decisero di preparargli un budino. Tuttavia, la preparazione non andò a buon fine, poiché era troppo liquido. Le pie donne decisero di rimediare aggiungendo lo zucchero e facendolo caramellare.

Croccante all’esterno e morbida e cremosa quando ci si affonda il cucchiaio, ecco una crema catalana che ci permetterà di fare un figurone con gli ospiti

Siccome è veloce e semplice da preparare, la crema catalana non è solamente un dolce festivo. Purché si abbia un po’ di dimestichezza ai fornelli, può essere preparata molto facilmente e in poco tempo, anche se necessita di qualche ora per raffreddarsi.

Proprio per questo, è adatta per chi ha voglia di un dolce veloce e da mangiare il giorno stesso. Vediamo come cucinarla. Prima di cimentarsi nella preparazione, è bene munirsi delle apposite ciotole a bordo basso che in genere si usano per servirla.

Ingredienti per circa 4 ciotole a bordo basso

500 ml di latte parzialmente scremato;

4 tuorli di uovo;

100 g di zucchero;

2 cucchiai di amido di mais;

zucchero di canna per caramellare;

scorza di limone;

noce moscata.

Procedimento

Prima di tutto, separare i tuorli dagli albumi delle uova. Non ci sarà bisogno di buttare questi ultimi, perché potranno essere facilmente riutilizzati in ricette come quella dell’angel cake.

In una terrina, montare le uova assieme allo zucchero. In un pentolino, portare in ebollizione latte e scorze di limone. Filtrare con un colino e versarlo nelle uova. Mescolare e farlo addensare sul fuoco per 5 minuti.

Versarlo nelle ciotole e metterle a raffreddare in frigo per circa 4 ore dopo averle coperte con della pellicola trasparente. Trascorso questo lasso di tempo, spolverare ogni porzione di crema catalana con un pizzico di noce moscata e dello zucchero di canna. Caramellarle usando l’apposito cannello o, in alternativa, la funzione grill del forno per pochi minuti.

Ecco che la crema catalana sarà finalmente pronta, croccante all’esterno e morbida e cremosa quando ci si affonda il cucchiaio. Non resta che mangiarla da soli, dopo il pranzo, oppure servirla agli ospiti per fare un figurone.

