Oltre al gelsomino e al glicine, sono questi i rampicanti straordinariamente resistenti per muri e pergolati

Coprire l’esterno di casa con spettacoli fiori di certo rende l’atmosfera molto più allegra e colorata. Cambia la stagione e cambiano anche le esigenze delle nostre piante. Dobbiamo, infatti, valutare quali siano gli accorgimenti giusti, se vogliamo vedere anche in autunno lo stesso spettacolo. Alcuni tipi di piante sono più adatte a vivere bene con il caldo, altre con il freddo, quindi è il momento di scegliere la vegetazione giusta.

I rampicanti per esterni, sono a diretto contatto con le intemperie, per questo è opportuno stare attenti a cosa acquistiamo. Nei vivai troviamo un’infinità di specie belle e accattivanti, ma chiediamo sempre consiglio per avere le piante che fanno al caso nostro. Tutto dipenderà dal tipo di terreno, dall’esposizione, dal clima. Se siamo poco esperti, optiamo per tipologie più facili da curare e mantenere, per non combinare disastri.

Molte volte preferiamo andare sul sicuro e scegliamo sempre gli stessi tipi di rampicanti per abbellire le facciate di casa, ma ci sono altre varietà che offrono lo stesso straordinario risultato.

Un rampicante poco conosciuto è la clemantis, eppure è molto resistente al freddo, robusta e non è difficile da coltivare e mantenere. È molto versatile, si adatta benissimo ad ogni angolo del giardino, ma soprattutto fiorisce spesso. Possiamo piantarla a terra o in vaso, per coprire il patio o il muro di casa. Si arrampica con facilità, anche se ci sono altre piante, come le rose, ad esempio, e produce dei fiori viola e bianchi davvero belli.

Anche il solanum crispum Glasnevin riempie pergolati e muri con i suoi straordinari fiori a stella azzurri. Esistono altre varietà più comuni, comunque molto resistenti al vento, che sopportano temperature intorno a zero gradi.

Il parthenocissus è un rampicante vigoroso, può raggiungere anche i 20-30 metri d’altezza. Ottimo per ricoprire tettoie e travi da esterno. Le sue foglie sono grandi ed appariscenti, prendono diverse colorazioni durante tutto l’anno.

Fioriture decorative

Il ceanothus. Particolarmente resistente al freddo, è ideale per chi vive in zone con inverni molto rigidi. È indicato per adornare giardini, terrazzi, anche siepi sopporta bene anche il sole ed ha meravigliose e abbondanti fioriture azzurre e lilla.

Anche il plumbago ha splendide fioriture azzurre, decora balconi e pergolati in modo elegante e raffinato. È abbastanza resistente, ma teme le temperature che scendono sotto lo zero. Meglio coltivarlo in luoghi più miti.

La pandorea è una pianta sempreverde, cresce molto rapidamente, sviluppandosi per oltre 4 metri. Produce in primavera ed estate dei simpatici fiori a trombetta di colore rosa e bianco, ma spesso anche arancione e giallo.

Quindi, oltre al gelsomino e al glicine, sono questi i rampicanti straordinariamente resistenti per muri e pergolati.

