La primavera ha fatto il suo ingresso dopo un inverno lungo e freddo. La natura comincia a risvegliarsi e la maggior parte degli alberi sono già in verde. Nei campi e sui prati si ammirano diversi colori, grazie allo spuntare di tanti magnifici fiorellini. Anche l’orto, che è stato preparato in febbraio e marzo, richiede le cure del mese di aprile. Cominciamo proprio con i prati.

Preparare il prato

In questo periodo bisogna proprio preparare il suolo per il prato. Prima si vanga il terreno, frantumando le grosse zolle di terra, e poi bisogna introdurre il fertilizzante. Questo deve essere di tipo bilanciato e si potrebbe spingere nel terreno con un forcone. Poi bisogna calpestare le zolle in modo sistematico. Alla fine con il rastrello si passa tutta l’area, in modo da rendere uniforme il suolo.

Lavori in orto

Per quanto riguarda l’orto, invece, ci occupiamo di alcune verdure, oltre a melanzane e asparagi. Naturalmente se non è stato ancora fatto, la prima operazione è di somministrare alla terra un fertilizzante bilanciato.

Ora pensiamo agli asparagi, che potrebbero essere pronti per la messa in dimora. Operazione da fare in questo periodo per evitare che gli asparagi si secchino.

Oltre a melanzane e asparagi, ecco cosa piantare e seminare nell’orto e quali lavori fare nella prima metà di aprile

L’erba cipollina è da seminare adesso se non si è fatto prima. Quest’erba si propaga molto più facilmente se divisa in gruppetti con radici già ben sviluppate. Senza attendere ulteriormente, chiedono la precedenza anche i topinambur, i carciofini rotondi e il rabarbaro. Questi si piantano nella prima metà di aprile. Bisogna seminare anche le carote in questo periodo nei terreni migliori. Fave e piselli si possono seminare in qualsiasi punto del terreno, sarà sempre un’operazione propizia.

La lattuga a cappuccio si può seminare un po’ dappertutto, senza bisogno di protezione. Invece gli spinaci dovrebbero seguire una rotazione. Le rape le seminiamo con intervalli di tre settimane ogni volta, fino alla fine di luglio.

In serra e nei lettorini

In serra possiamo trovare le melanzane, che hanno germinato con due belle foglie. Queste piantine si prendono e si possono travasare in vasi da 7 cm.

Le specie più delicate, che abbiamo sistemato in serra, ora possono passare nei lettorini. Così è per le cipolle e i porri, che saranno trapiantati nella seconda metà di aprile. Seminiamo anche il sedano nei lettorini, che ha bisogno di una temperatura controllata. Da non dimenticare che i lettorini vanno ventilati quando possibile nelle giornate di sole.

Questi sono i lavori per la prima metà di aprile, in attesa della seconda metà del mese.

