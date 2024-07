Solitamente i primi giorni della settimana borsistica (lunedì e martedì) sono importanti in quanto gettano le basi per l’ndamento fino al venerdì. Cosa attendere quindi da oggi in poi? Oggi potrebbe essere decisivo per i mercati e la chiusura di seduta darà indicazioni attendibili almeno fino a questo venerdì.

Il commento di Ebury sulle principali valute internazionali

Il rapporto sull’inflazione CPI di giugno negli Stati Uniti ha mostrato un ribasso, favorendo la possibilità di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve già a settembre. Questo ha provocato un rally degli asset di rischio, beneficiando le valute europee e dei mercati emergenti. Nonostante un attentato a Trump abbia temporaneamente rafforzato il dollaro nei mercati asiatici, la tendenza del biglietto verde rimane ribassista, sostenuta da dati economici e politici.

Il mercato ha reagito in modo contenuto alla notizia dell’attentato a Trump, concentrandosi invece sulla politica monetaria, con l’attenzione rivolta alle comunicazioni della riunione della BCE di luglio e alla velocità con cui la Federal Reserve abbasserà i tassi. Gli investitori monitoreranno i dati sull’inflazione e sul mercato del lavoro nel Regno Unito.

EUR: il divario tra i tassi di interesse USA e Eurozona si è ridotto, con l’euro in crescita grazie a segnali di rallentamento economico negli USA e alla debole inflazione di giugno. La possibilità di una vittoria di Trump potrebbe pesare sull’euro, ma si prevede che la valuta rimanga forte. La riunione di luglio della BCE non dovrebbe portare cambiamenti significativi.

USD: l’inflazione di giugno è risultata inferiore alle attese, avvicinandosi all’obiettivo del 2% della Fed. Questo ha portato a un aumento dei mercati azionari e dei titoli di credito, con una vendita di beni rifugio come il dollaro. La Federal Reserve potrebbe iniziare a tagliare i tassi a settembre, con ulteriori tagli entro la fine dell’anno.

GBP: la sterlina continua a sovraperformare grazie a solidi dati economici e comunicazioni meno dovish del previsto dalla Banca d’Inghilterra. Le aspettative di un rapporto più stretto tra Regno Unito e UE sostengono la sterlina, che è la valuta G10 più performante nel 2024. Il report sull’inflazione di mercoledì sarà cruciale per valutare l’inflazione dei servizi, il principale ostacolo all’allentamento monetario nel Regno Unito.

Oggi potrebbe essere decisivo per i mercati: i livelli da monitorare nel breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 15 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.704

Eurostoxx Future

5.003

Ftse Mib Future

34.537

S&P500

5.631,2.

Continua a non cambiare il quadro grafico: la tendenza settimanale è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far invece fermare la tendenza rialzista a Wall Street? Chiusure della settimana inferiori a:

S&P500

5.560.

Vedremo cosa accadrà da oggi in poi.

