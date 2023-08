A ridosso del 4 agosto le nostre previsioni annuali attendevano l’inizio di un ribasso fra il 7 e il 10% e questo movimento doveva durare fino alla prima decade di settembre, per poi lasciare spazio a una nuova fase rialzista annuale fino al 30 novembre/10 dicembre. Proprio in queste date dovrebbe formarsi il massimo annuale. Come da attese il ribasso si sta formando e proprio come ABC da casistica storica. Per il momento non è cambiato nulla per la previsione annuale anche se l’attenzione verrà posta alle chiusure dei prezzi di fine mese. Ora dopo il rimbalzo dei giorni scorsi, nuovi ribassi alle porte sui mercati azionari?

Le prossime date mensili

A ridosso del setup del 17 agosto attendevamo l’inizio di un rimbalzo per poi lasciare spazio a una nuova fase ribassista. Le prossime date mensili scadranno il 28 e il 30. Cosa accadrà da ora in poi? Fra oggi e domani avremo la risposta.

Nuovi ribassi alle porte sui mercati azionari I livelli da monitorare con attenzione

Alle ore 16:41 della seduta del 24 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.677

Eurostoxx Future

4.247

Ftse Mib Future

28.205

S&P500

4.432,77.

Nuove vendite da domani se oggi si assisterà a chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.711

Eurostoxx Future

4.259

Ftse Mib Future

28.210

S&P500

4.396

In questo caso torneranno in auge gli obiettivi ribassisti già indicati da un paio di settimane:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Come scritto ieri, il rimbalzo degli ultimi giorni non aveva cambiato la tendenza che rimaneva ribassista. In corso era probabilmente un rimbalzo definito come onda B, e questa era propedeutica a un nuovo affondo con nuovi minimi. I target di minimo indicati poc’anzi potrebbero diventare più profondi se a fine mese le chiusure saranno inferiori a:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Lettura consigliata

Maldive, qual è il periodo migliore per una vacanza all’insegna del risparmio in questo paradiso esotico