Gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci aggiorneranno in merito alle novità INPS sui limiti di reddito per richiedere la pensione di invalidità civile. Rimandiamo i nostri Lettori al precedente articolo in cui figura un “Elenco delle malattie croniche che danno diritto alla pensione di invalidità INPS”. Tuttavia i requisiti necessari per ottenere il trattamento previdenziale non precedono la sola presenza della patologia invalidante. Ad essa si deve aggiungere una situazione economica di disagio che renda difficoltoso per il disabile fronteggiare i costi della malattia cronica. In sostanza, può percepire il rateo pensionistico che l’INPS assicura mensilmente ai soggetti con infermità totale unicamente l’invalido con reddito ISEE modesto.

Di recente si è registrato l’aumento dell’importo spettante ai percettori di pensione di invalidità. L’ammontare dell’assegno di inabilità risultava essere del tutto insufficiente a coprire le spese che l’assistenza domiciliare comporta per moltissimi soggetti non più autonomi. Allo stesso modo conviene visionare le novità INPS sui limiti di reddito per richiedere la pensione di invalidità civile. Ciò perché accade spesso che i disabili con elevate percentuali di inabilità non possono beneficiare di sussidi e agevolazioni perché non rientrano nei limiti reddituali.

Novità INPS sui limiti di reddito per richiedere la pensione di invalidità civile

Accanto all’aumento dell’importo dell’assegno mensile spettante agli invalidi, l’INPS avverte anche del conseguente aumento delle soglie reddituali. Ricordiamo che la rivalutazione che si prevede per il 2021 si attesta attorno al 4%. Da ciò si desume che l’incremento dei limiti di reddito per la richiesta del rateo previdenziale può dirsi davvero poco sensibile. Dalla consultazione della circolare n. 107/2020 dell’INPS si intuisce che il limite di reddito per accedere alla pensione aumenta in presenza del coniuge. Ne consegue che l’invalido non sposato deve avere un reddito inferiore a 8.469,63 euro. Se invece chi richiede il trattamento previdenziale risulta coniugato allora si valuta il cumulo dei reddito del coniuge. In tal caso per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità non si deve oltrepassare la soglia reddituale di 14.447, 42 euro.