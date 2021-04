Non c’è casa che non abbia la sua pianta decorativa e che doni simpatia all’ambiente. Ma se cerchiamo armonia e fortuna allora ci vogliono quelle pertinenti. Ecco allora meravigliose piante e preziosi amuleti di ogni segno zodiacale per attirare verso di noi benessere e immensa fortuna e in casa un tocco di bellezza.

Lo stato di disarmonia fonte di negatività

Se un segno zodiacale non riesce ad avere una vita sana e fortunata è sicuramente perché non possiede gli oggetti che permettono di allontanare la cattiva sorte e richiamare fortuna e benessere. Secondo l’antica teoria astrologica, dispiaceri e malattie provengono dal nostro stato in disequilibrio energetico. Vediamo allora l’aiuto che ci permetta sia di abbellire casa e nello stesso tempo poter ritrovare il giusto equilibrio energetico.

L’aiuto delle piante

Come dice l’antica cultura orientale le piante arrivano in nostro soccorso perché emettono e assorbono energie e riescono a sintonizzarsi con le vare vibrazioni dell’ambiente. Ci aiutano a riequilibrare le energie e ad allontanare le disarmonie, condizioni ideali per attirare ricchezza e fortuna. Ogni segno zodiacale ha le sue piante adatte e i suoi preziosi amuleti.

Meravigliose piante e preziosi amuleti di ogni segno zodiacale per attirare verso di noi benessere e immensa fortuna e in casa un tocco di bellezza

Gli amuleti agiscono meglio se sono frutto di un regalo. Per l’Ariete è necessaria una pianta rampicante a foglie rosse come la vite americana e come amuleto una piccola chiave in ferro. Il Toro ha bisogno delle rose o del mirto e un bracciale in rame. I Gemelli avranno in casa il narciso e il giglio e come amuleto naturale l’alloro. Per il Cancro si addicono l’iris e il lillà e un oggetto in argento. Per il Leone vanno bene il ciclamino, il geranio e la mimosa, un oggetto d’oro come talismano oppure direttamente l’energia del sole. Al segno della Vergine appartengono il giglio e il giacinto e un ciondolo che raffiguri un cane, l’animale protettivo. Chi cerca meravigliose piante e preziosi amuleti di ogni segno zodiacale per attirare verso di noi benessere e immensa fortuna e in casa un tocco di bellezza può trovare tante possibilità.

Alla Bilancia porteranno fortuna le rose, le violette e il mirto oltre e un ciondolo che raffiguri un uccello. Per lo Scorpione grande fortuna con l’agrifoglio e l’orchidea, come amuleto lo scarabeo nero. Per il Sagittario ci sono margherite, papaveri e fiordalisi e da portare con sé un oggetto in stagno meglio se rappresenta un rametto d’olivo. Con il Capricorno avremo il narciso e il caprifoglio e un oggetto in piombo. L’Acquario sceglie garofani, roselline e fiori di pesco e un braccialetto o ciondolo in acciaio. I Pesci trarranno vantaggio dal glicine, peonia e iris e un oggetto che raffiguri un animale marino.

Questi fiori e amuleti attireranno armonia e benessere nella nostra vita.