Viaggiare per il Mondo intero con meno di 10 euro è ora possibile con le offerte di Ryanair del fine settimana. Una piacevole idea per un fine settimana alternativo alla scoperta di nuove città e culture o per una vacanza nel mese di giugno. Infatti, la promozione è valida solo sui biglietti entro una certa data di viaggio ed è soggetta alla disponibilità dei posti. Scopriamo di seguito le condizioni ed alcuni esempi di prezzo.

Sono tantissime le tappe raggiunte dalla promozione e da numerosi aeroporti d’Italia. I prezzi indicati sul sito valgono per il biglietto di sola andata, ma molto spesso l’offerta si estende anche a quelli di ritorno. Potremmo pertanto aggiudicarci un volo andata e ritorno per meno di 20 euro, visitando tappe italiane, europee e non solo.

Tantissime destinazioni in offerta

Potremmo arrivare a spendere, addirittura, meno di 10 euro. Ad esempio, dall’aeroporto di Milano Bergamo è possibile acquistare per 9,99 euro un volo di sola andata per Copenaghen, Faro, Knock-Irlanda dell’Ovest, Manchester e Pafos. Allo stesso prezzo, partendo da Roma Ciampino, è possibile raggiungere Salonicco e per poco più, ossia 12,99 euro, Bucarest, Marrakech, Palma e Cagliari.

Da Napoli per meno di 10 euro è possibile raggiungere Londra Stansted, Malta e Palma, mentre da Pisa sono disponibili Budapest, Malaga e Parigi. I prezzi per raggiungere la Scandinavia, Stoccolma nello specifico, dall’aeroporto di Venezia Marco Polo partono da 9,99 euro.

La folta lista degli aeroporti inclusi nella promozione e delle destinazioni raggiungibili è disponibile sul sito di Ryanair. Cliccando sul banner in evidenza dal titolo “Offerta del fine settimana” e “Fino al 20% di sconto su tanti posti” accederemo ai dettagli della promozione. In particolare, questa è valida solo fino alla mezzanotte di domenica 24 aprile.

Meno di 10 euro per viaggiare in aereo approfittando di questa promozione in scadenza

Tutti gli sconti si applicano solo sui biglietti con data di viaggio nel periodo fra il 1 maggio e il 30 giugno 2022. Anche in questo caso, i biglietti in promozione sono soggetti a disponibilità. Ricordiamo, inoltre, che il prezzo indicato vale solo per la tariffa più economica, ossia la Value. Pertanto, avremo la possibilità di portare a bordo una sola borsa piccola, da inserire sotto il sedile. Le dimensioni massime sono 40cm x 20cm x 25cm. L’aggiunta di un bagaglio o di altri servizi nella soluzione, quali il posto prenotato, comporta un aumento del prezzo.

