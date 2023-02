Meglio luce calda o fredda per la tua abitazione? La risposta stanza per stanza

Devi scegliere le luci per la tua abitazione? Probabilmente ti stai chiedendo se debbano essere calde o fredde. Ti aiutiamo con questa semplice e intuitiva guida. Scopri quali sono le migliori per la tua casa.

Meglio luce calda o fredda per la casa? Prima di tutto, chiariamo che cosa intendiamo con questi due termini. Si definisce una luce calda quella inferiore ai 3300 gradi Kelvin. Il suo colore può essere giallo intenso, rosso o persino arancio.

Viceversa, una luce fredda è compresa tra i 3600 e i 6500 gradi Kelvin. Più questi aumentano, più tende ad assumere un colore bluastro. Si parla invece di luce neutra e cioè bianca intorno ai 3350 gradi Kelvin. Fatta questa doverosa premessa, diamo una risposta alla domanda.

Meglio luce calda o fredda per la tua abitazione? La risposta non è scontata

Non possiamo dare una risposta definitiva a questa domanda. La verità è che non esiste una regola fissa da seguire e che in genere la scelta della luce dipende molto anche dall’arredamento della tua abitazione. Tuttavia, ci sono alcune accortezze che potresti prendere affinché le luci siano adatte alla tipologia di stanza in cui decidi di collocarle.

Quali luci mettere in cucina

Ad esempio, per la tua cucina puoi prediligere una luce neutra. Il motivo è molto semplice. Quando sei lì stai probabilmente cucinando o mangiando e pertanto hai bisogno di mola concentrazione.

Una luce calda ti distrarrebbe troppo. Una fredda, si dice, potrebbe farti invece passare l’appetito. Ecco i motivi per cui optare per una neutra.

In camera da letto e nel salotto

Al contrario, quando sei in camera da letto hai bisogno di rilassarti. In questo caso ti consigliamo di optare per delle luci calde e avvolgenti. Questo vale anche per il salotto, specialmente se sei solito fare una pennichella pomeridiana. La luce calda concilierà il relax e anche il sonno.

Nel bagno

Se il bagno è destinato agli ospiti ti consigliamo di optare per una luce fredda, che trasmetterà una sensazione di pulizia. Anche se hai al suo interno la lavatrice ti consigliamo di fare la stessa cosa.

In caso sia invece quello padronale, magari privo di reparto lavanderia, meglio collocare al suo interno delle luci calde. Anche in questo caso la motivazione è quella di rendere l’ambiente più rilassante.

In ogni caso, ti raccomandiamo di scegliere un’illuminazione dall’alto o a specchio per il bagno. Si tratta della migliore per questa tipologia di locale.

