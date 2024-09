Massimo annuale per i mercati il 19 ottobre? Focus su Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo

Oggi i mercati americani rimarranno chiusi per festività. Questa è una settimana importante in quanto, solitamente, la prima del mese, sembrerebbe dare indicazioni per tutta la durata del mese stesso. Spesso, a inizio mese vengono segnati minimi e massimi rilevanti per tutto il time frame. Cosa attendere? La nostra opinione, basata su calcoli di probabilità ci fa ritenere probabile il seguente percorso campione: massimo annuale per i mercati il 19 ottobre? Ritracciamento poi, fino alla prima settimana di dicembre, per poi andare a segnare un doppio amssimo nel periodo natalizio.

I massimi annuali dal 1898 ad oggi per i mercati americani

I mercati americani, che presemtano lo storico più lungo, presentano una correlazione con gli altri listini internazionali del 76%. Solitamente, in un mercato annuale ribassista tendono a formare il massimo nel primo trimestre, e poi il minimo a cavallo di ottobre nella maggioranza dei casi, e poi novembre e dicembre. In un mercato rialzista, questo pattern tende a capovolgersi: minimo a gennaio con elevata probabilità, al massimo entro la prima decade di marzo, e poi salita fino a dicembre, dove viene segnato il massimo annuale. Poche volte, abbiamo letto nei prezzi delle varianti a quanto abbiamo appena scritto.

Dove potrebbero andare le azioni Assicurazioni Generali?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 24,88, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 18,155 e il massimo a 24,96. I prezzi, negli ultimi giorni/settimane sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente anche se a ridosso del massimo annuale sembrebbero inf romazione delle divergenze negative. Non si nega l’ipotesi che presto potrebbe assistersi a qualche giorno di aggiustamento tecnico prima di nuovi rialzi.

L’Alligator Indicator, infatti, sui time frame giornaliero, settimanale è impostato al rialzo e gli oscillatori classici dell’analisi tecnica sembrerebbero segnalare l’imminenza di divergenze negative. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 21,63, segnato durante la settimana di contrattazione del 5 agosto. Un supporto di breve termine invece, è rappresentato da 23,93, segnato durante la seduta di contrattazione del 22 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Assicurazioni Generali?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Hold con target a 24,21 euro per azione con una sopravvalutazione attuale che sarebbe del 2% circa.

Intesa Sanpaolo, pronta per nuovi scatti rialzisti?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 3,76, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 2,5426 e il massimo a 3,8355. I prezzi, negli ultimi giorni/settimane sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente e questo lascia ben sperare per il breve termine e ci fa considerare l’ipotesi che presto le azioni potrebbero segnare nuovi massimi annuali. .

L’Alligator Indicator, infatti, sui time frame giornaliero, settimanale è impostato al rialzo. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 3,1520 segnato durante la settimana di contrattazione del 5 agosto. Un supporto di breve termine invece, è rappresentato da 3,5825, segnato durante la seduta di contrattazione del 20 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Intesa Sanpaolo?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Buy con target a 4,349 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 15% circa.

Massimo annuale per i mercati il 19 ottobre? I livelli di breve termine

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 30 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.951

Eurostoxx Future

4.971

Ftse Mib Future

34.456

S&P500

5.648,4.

Probabile continuazione della tendenza rialzista registrata nei giorni scorsi, se la chiusura della prossima settimana sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

