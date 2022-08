Mangiare bene e spendere poco a Procida

L’isola di Procida è la bomboniera d’Italia. Piccola e graziosa, si è aggiudicata il titolo di Capitale della Cultura 2022. L’isola posizionata a poca distanza dalla terraferma è caratterizzata da coste basse e sabbiose da un lato e a picco sul mare dall’altro. Di natura vulcanica, Procida nasce a seguito delle eruzioni di vulcani ormai inattivi. Dunque questa, formata maggiormente da tufo, conserva anche tracce di materiale vulcanico. Procida deriva dal termine di epoca romana, Prochyta.

Esistono diverse ipotesi sull’origine del nome di questa isola. La prima possibilità indica un termine greco come origine del nome. Secondo questa interpretazione Prima Cyme, ovvero “prossima a Cuma”, era come appariva l’isola ai coloni greci. Un’altra tra le tante ipotesi, attribuirebbe l’origine del nome al verbo greco prochyo, in latino “profundo”. Secondo questa interpretazione l’isola sarebbe stata sollevata dalle profondità della terra. In ogni caso, Procida ha origini antichissime. Gli ultimi ritrovamenti archeologici ci dicono che l’isola era già abitata nel quindicesimo secolo, quasi certamente da coloni Micenei. Promuovendo Procida a capitale della cultura 2022, il ministro Dario Franceschini ha dichiarato: “… la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria.”

Cultura e turismo

Di piccole dimensione, questo luogo è un concentrato di bellezza. Le casette color pastello, il mare limpido e cristallino, le bellezze artistiche e paesaggistiche, contraddistinguono questa isola. Per le dimensioni è visitabile in un giorno, ma per godere realmente dei tesori di Procida, bisogna trattenersi più tempo. Tra le tante cose da vedere c’è sicuramente Marina Corricella, un antico borgo marinaro. Questa zona è nota per essere stata il set del celebre film di Massimo Troisi, “Il postino”. Marina Grande è il porto principale di Procida, dove attraccano aliscafi e traghetti. Qui si trova via Roma, dove è possibile fare una passeggiata tra i negozi e i ristoranti del luogo. Mangiare bene e spendere poco a Procida si può. In questo caso mangiare bene significa godere della cucina locale, fatta principalmente di piatti di mare. Vi consigliamo due proposte invitanti e suggestive, per mangiare bene e spendere poco.

Mangiare bene e spendere poco a Procida

La Medusa, locale storico di Marina Grande, propone una cucina elegante e raffinata fatta di prodotti freschi. Gli spaghetti al riccio di mare sono eccezionali. La Locanda del Postino, nome ispirato dal famoso film, in quanto nel locale si trovano oggetti originali del set. Si trova in una posizione davvero strategica: Marina Corricella. La cucina è casareccia ma decisamente gustosa.

