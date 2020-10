Mai più ingannati da scarpe false seguendo questi semplici trucchi per riconoscere le contraffazioni. Quante volte è capitato di acquistare scarpe a prezzi più bassi della media, solamente per poi scoprire fossero false? Nell’era di internet non è difficile finire vittime di truffe del genere, specialmente se non si presta attenzione all’affidabilità del negozio presso cui si ha intenzione di fare l’acquisto. Quando si hanno dubbi riguardanti l’originalità della merce, è meglio rinunciare all’acquisto piuttosto che procedere nel bilico. Ma come è possibile riconoscere delle scarpe contraffatte e distinguerle da quelle vere? Esistono diversi tipi di contraffazione, di maggiore o minore qualità. Alcune, infatti, puntano a riprodurre fedelmente i modelli delle scarpe originali. Altre, presentano fantasie completamente inventate dal contraffattore e sono pertanto più riconoscibili.

Mai più ingannati da scarpe false seguendo questi semplici trucchi per riconoscere le contraffazioni

L’etichetta

Prestare attenzione all’etichetta è un passo molto importante. Infatti, scarpe come le Adidas e le Nike riportano generalmente il numero di catalogo o il numero SKU. Nove cifre che dovrebbero figurare sulla scatola e all’interno delle calzature stesse. Ogni produttore, infatti, cataloga le sue scarpe in maniera differente. Tuttavia, anche quelle contraffatte potrebbero presentare un numero di catalogo. Falsificarlo, infatti, non è difficile. Specialmente se si parla di contraffazioni di qualità maggiore, nelle quali anche il benché minimo dettaglio è curato per far sì che sembrino identiche alle originali. Quindi, la presenza di un numero SKU o di catalogo non rappresenta in sé per sé una certezza. Inoltre, l’etichetta deve garantire informazioni sulla composizione materiale che costituisce almeno l’80% della tomaia e della suola esterna. Altrimenti, informazioni sulle due componenti principali delle calzature.

La comodità

Nessuna replica sarà comoda come l’originale. Se si è soliti utilizzare scarpe della stessa marca e si trova, nel calzarle, un’evidente differenza sebbene il modello sia simile se non identico, meglio cominciare a porsi qualche domanda.

La scatola

La scatola è abbastanza spessa? Confrontarla con quelle di prodotti originali è la cosa migliore. La qualità della stampa, dell’etichetta posta sulla confezione e persino del cartone stesso sono caratteristiche che consentono di distinguere facilmente le scarpe vere da quelle contraffatte. Potreste decidere di provare a scannerizzare con un’apposita applicazione il QR Code (codice a barre) posto sulla confezione per vedere se riporta a qualche cosa. Anche in questo caso, tuttavia, prevenire si dimostra meglio che curare. Infatti, anche il QR Code potrebbe essere contraffatto e la scansione, in questo caso, non si rivelerebbe utile. Meglio affidarsi in partenza ai venditori originali o a qualche negozio fidato.

Segni distintivi del modello originale

Le contraffazioni, ormai, si distinguono per essere particolarmente ben fatte. Solo un occhio esperto, pertanto, potrà notare la differenza tra una scarpa falsa e una vera, badando al logo e ad altre minuscole caratteristiche che spesso sfuggono ad una persona che ne sa poco di calzature. Un profano può solamente provare a confrontare con delle foto online del vero modello, ma a volte alcune differenze potrebbero non saltargli all’occhio. Prestare attenzione alle proporzioni della scarpa, alla dimensione del logo, alle cuciture se sono presenti e ad alcuni segni distintivi è molto importante. Nel caso delle Air Jordan, si pensi alla piastra in fibra di carbonio nelle suole delle scarpe. O al sistema di ammortizzazione delle Air Jordan III.

Provenienza

In genere, le scarpe contraffatte provengono dall’esterno dell’Unione Europea, dove non vigono le norme comunitarie. E quindi, spesso ci sono meno controlli.

