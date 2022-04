Le lasagne sono un piatto forte della cucina italiana, sfornate per i pranzi della domenica e cavallo di battaglia di tutte le festività. Il loro aspetto è simile a quello di una mille foglie ma salata, con strati sottilissimi di pasta all’uovo farciti con amore e fantasia. Il re dei condimenti è senza ombra di dubbio il ragù, accompagnato dalla regina di tutte le salse gastronomiche che è la besciamella. Questa delizia, insaporita con una generosa quantità di noce moscata, solitamente non manca mai, anche nelle rivisitazioni personalissime della ricetta tradizionale. Il suo compito, infatti, è ammorbidire e creare quello strato cremoso da leccarsi i baffi. Tuttavia, come scopriremo nell’articolo di oggi, la sua presenza non è così indispensabile quanto crediamo.

Come fare delle golosissime lasagne senza besciamella, cremose fino all’ultimo boccone e pronte in pochissimo tempo

Le lasagne senza besciamella non sono solo un racconto mitologico o un affronto alla tradizione: esistono e sono una delle tante varietà. Inoltre, questa ricetta, figlia dei tempi stretti della modernità, ci permette di realizzare questo piatto molto più velocemente, soddisfacendo quell’improvvisa voglia anche quando non è domenica. Per sostituire la besciamella abbiamo tante alternative, ma in questo caso non utilizzeremo quelle più scontate, come panna o mozzarella. La nostra sarà una vera crema, consistente e saporita, che si abbinerà alla perfezione all’altro ingrediente segreto, di stagione, di queste strepitose lasagne in bianco.

Ingredienti per 4 persone

250 grammi di lasagne fresche;

6-8 carciofi;

1 cipolla bianca;

500 grammi di ricotta;

200 grammi di stracchino;

parmigiano o pecorino grattugiato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Puliamo i carciofi privandoli dei gambi, delle foglie esterne più dure e della barba interna. Tagliamoli a fettine sottili e facciamo la stessa cosa con la cipolla. Versiamo quest’ultima in una padella e facciamola appassire con l’olio di oliva. Dopo qualche minuto, aggiungiamo i carciofi, saliamo e facciamo cuocere per 15-20 minuti. Nel frattempo, prepariamo la crema che sostituirà la besciamella mescolando la ricotta, lo stracchino e il pepe. Una volta che i carciofi si saranno raffreddati, possiamo procedere con l’assemblaggio. Prendiamo una teglia e cospargiamo la base di crema di ricotta e stracchino e di formaggio grattugiato. Poi, posizioniamo una sfoglia di lasagna e procediamo così fino all’ultimo strato:

versiamo e spalmiamo la crema;

aggiungiamo i carciofi;

cospargiamo con il formaggio grattugiato;

copriamo con un’altra sfoglia.

Infine, cuociamo in forno statico a 180 gradi per 20-30 minuti. Allora, ecco come fare delle golosissime lasagne senza besciamella, ideali quando vogliamo stupire tutti gli invitati.

