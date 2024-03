Livigno, il comune più alto d’Italia è anche il regno del duty free in Lombardia

Con i suoi 1800 metri d’altezza, Livigno è il comune più alto d’Italia. Un’altitudine che fa di questa destinazione di montagna della Lombardia un vero e proprio gioiello delle Alpi.

Cosa fare a Livigno in ogni stagione

Livigno è una di quelle mete da vivere tutto l’anno, che in ogni stagione regala scenari ed emozioni irripetibili.

È amatissima per le vacanze invernali grazie alla sua fitta rete di piste da sci e alla possibilità di fare attività come escursioni con le racchette da neve e discese in slittino.

Le cose da fare a Livigno in estate sono altrettanto numerose e divertenti, sempre circondati da una cornice fatta di alte montagne e prati verdi a perdita d’occhio. È in questo contesto paesaggistico d’eccellenza che Livigno si lascia vivere nel corso della bella stagione, attraverso passeggiate lungo i sentieri da trekking e gite in bicicletta che fanno la gioia dei cicloturisti.

E se Livigno fosse anche una meta a misura di amanti dello shopping?

Livigno, dove fare shopping duty-free

Livigno è zona franca, e questo significa che a differenza di altri posti in Italia è possibile fare shopping senza pagare tasse come l’IVA e grazie ai particolari facilitazioni e sgravi fiscali. Ciò consente di fare acquisti a prezzi davvero vantaggiosi, e di vivere Livigno attraverso i numerosi negozi del centro e non solo che offrono merci di tutti i tipi.

Fare compere a Livigno permette di risparmiare su tantissime categorie merceologiche: abbigliamento, hi-tech, pelletteria e persino sui carburanti. Soprattutto considerando i rincari registrati nel settore negli ultimi tempi, il risparmio sui carburanti è veramente notevole.

Shopping senza tasse, limiti e cosa sapere

Potrebbe dunque sembrare che Livigno sia un autentico paradiso per tutti gli amanti dello shopping, che devono però conoscere alcune condizioni e limitazioni.

Per lo shopping duty free a Livigno, quindi per le merci in franchigia tra cui compaiono sigarette, sigari e tabacco trinciato, vini e bevande alcoliche e birra, è ad esempio consentito l’acquisto in quantità limitate. Per le altre merci è invece fissata una quantità massima oltre la quale gli acquisti vanno poi dichiarati in dogana prima di lasciare Livigno.

Gli acquisti che rientrano tra le merci in franchigia devono essere rigorosamente ad uso personale, e non avere carattere commerciale. Si possono regalare ad amici e parenti, ma non è possibile acquistare prodotti a Livigno da rivendere altrove.

[foto copertina David Taljat – Istock.com/solo uso editoriale]