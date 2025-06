L’Iran chiude lo stretto di Hormuz? Non solo crisi: questi 2 titoli potrebbero salire alle stelle, meglio approfittarne

Il conflitto tra Israele, Iran e Usa ha innescato ovviamente ampia preoccupazione a livello globale. I Mercati stanno cercando di tenere “botta”, di non farsi prendere dal panico, ma è anche vero che una possibile chiusura dello stretto di Hormuz causerebbe numerose criticità. Il prezzo del petrolio potrebbe salire alle stelle e a cascata l’energia, i carburanti e dunque il prezzo finale di qualsiasi bene e servizio. Ma si sa, le crisi geopolitiche sono (anche) una grande opportunità d’investimento. Secondo alcuni esperti, almeno 2 titoli potrebbero ben presto regalare ampie soddisfazioni.

Cosa succede se l’Iran chiude lo stretto di Hormuz? Tra le altre cose, le azioni di queste società vedrebbero un interessante rally

Attraverso lo stretto di Hormuz passa il 30% del petrolio che viene trasportato in tutto il mondo; sebbene i rapporti tra Iran, Stati Uniti e Israele sembrano oggi più distesi, non è difficile ipotizzare che in un prossimo futuro Teheran chiuda questo passaggio fondamentale, innescando problemi a livello globale. Ecco perché ci sono ampie pressioni affinché ciò non avvenga. Ma nell’ipotesi in cui succedesse, gli investitori più coraggiosi potrebbero puntare su 2 titoli, che vedrebbero aumentare il loro valore in tempi brevissimi.

Parliamo ad esempio della società ConocoPhillips (NYSE: COP) , che è una delle più importanti negli States per quanto riguarda estrazioni petrolifere e Gas. Anche se il 12% circa dei suoi utili provengono dal Medio Oriente, Nord Africa ed Europa, che verrebbe compromesso con la chiusura dello stretto, il restante 75% arriva da attività in America, Alaska e Canada . L’aumento delle esplorazioni, trivellazioni e produzione farebbe ovviamente crescere l’azienda e di conseguenza anche il valore delle sue azioni.

C'è poi un'altra società, che compare anche nel portafoglio di Warren Buffet, e si tratta di Occidental Petroleum (NYSE: OXY) che, proprio come quella di cui sopra, ha l'84% dei suoi affari negli Stati Uniti e soprattutto in una zona del Texas dove c'è tantissimo petrolio a basso costo. Ed esattamente come sopra, se fosse necessario un approvvigionamento al di fuori delle aree coinvolte nel conflitto, Occidental aumenterebbe i suoi contratti e i suoi guadagni, premiando di conseguenza gli investitori che hanno deciso di scommettere su questa società.

In conclusione, sebbene il conflitto in Medio Oriente rappresenti incertezze e preoccupazioni su molti fronti, è anche un’ottima opportunità per investire e guadagnare.